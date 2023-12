Nhiều hoạt động sôi nổi, độc đáo trong Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An

Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023 là không gian trải nghiệm văn hóa Hội An-Hàn Quốc với rất nhiều hoạt động đặc sắc như trưng bày hàng đồ thủ công, trải nghiệm làm kim chi, trải nghiệm Hanbok...

Một góc Phố cổ Hội An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tối 9/12, tại Vườn tượng An Hội, Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ sự kiện là không gian trải nghiệm văn hóa Hội An-Hàn Quốc với rất nhiều các hoạt động đặc sắc như trưng bày hàng đồ thủ công, trải nghiệm làm kim chi, trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok, dán đèn lồng, trình nghề thủ công cùng các gian hàng bày bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm lưu niệm...

Đặc biệt, hoạt động thu hút khán giả, nhất là khán giả trẻ như nhảy ngẫu hứng K-Pop do các nghệ sỹ, nhóm nhảy Hàn Quốc và Việt Nam biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023" giới thiệu về văn hóa của Hội An và Hàn Quốc với các tiết mục trình diễn trang phục hai quốc gia, biểu diễn nghệ thuật của nhóm Unwreckable, SDG Crew, Pha Lê Xanh, Trường Đại học Quốc gia Seoul và đội nghệ thuật thành phố Hội An...

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn, sự kiện là dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa, du lịch của Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh Hội An, Quảng Nam đến du khách.

Khi Hội An gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, sự kiện càng có ý nghĩa hơn trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác, phát huy khả năng sáng tạo, đặc biệt là với quốc gia có thành phố sáng tạo cùng lĩnh vực với Hội An như Hàn Quốc.

Năm 2023 đánh dấu mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển tốt đẹp. Quảng Nam là địa phương quan hệ với nhiều địa phương, tổ chức của Hàn Quốc và nhận được nhiều vốn đầu tư từ Hàn Quốc cho các dự án sản xuất, phát triển kinh tế.

Thành phố Hội An là điểm đến yêu thích luôn được du khách Hàn Quốc lựa chọn khi du lịch Việt Nam.

Việc tổ chức "Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023" góp phần tô điểm thêm cho bức tranh đầy màu sắc về mối quan hệ hữu nghị, khăng khít giữa hai quốc gia Việt Nam-Hàn Quốc trong hiện tại và tương lai./.