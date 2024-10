Nhiều sở, ngành tại Bình Phước sai phạm liên quan đến các dự án của Công ty AIC

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, Bộ Công an đang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số cá nhân vi phạm quy định về đấu thầu có liên quan đến Công ty AIC.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Chủ tịch HĐQT Công ty AIC. (Nguồn: Công an Nhân dân)

Ngày 11/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Tuệ Hiền đã ký quyết định ban hành Kết luận thanh tra số 294/KL-UBND, ngày 20/9/2024 về việc chấp hành pháp luật đối với các dự án, gói thầu có liên đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện trên địa bàn.

Theo Kết luận thanh tra, từ năm 2011 đến năm 2018, Công ty AIC trúng 7 dự án/gói thầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tổng dự toán hơn 110 tỷ đồng.

Qua thanh tra xác minh, 2 dự án/gói thầu mua sắm trang thiết bị quan trắc năm 2017, 2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư: Đối với các gói chỉ định thầu, với vai trò là chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường không kiểm tra thẩm định về tiêu chuẩn đánh giá năng lực của các nhà thầu được chỉ định thầu; không có báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật khi tổ chức chấm thầu; không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu đối với các gói tư vấn là vi phạm điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 8 và điểm b khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu năm 2013.

Đối với gói đấu thầu rộng rãi: khi sửa đổi hồ sơ mời thầu, Sở Tài nguyên và Môi trường không gửi quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu là không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thiếu thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong quá trình lựa chọn nhà thầu là thực hiện không đúng quy định tại điều 8, Luật Đấu thầu 2023.

Riêng đối với gói thầu năm 2017, Kết luận nêu rõ, Công ty Cổ phần MOPHA do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Giám đốc Công ty AIC) thành lập nhờ người nhà đứng tên cổ đông sáng lập; Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ cao do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập và nhờ ông Tạ Hải Anh-Trưởng ban Xuất khẩu lao động của Công ty AIC đứng tên đại diện theo pháp luật.

Việc Công ty AIC, Công ty Cổ phần MOPHA, Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ cao cùng tham gia dự thầu gói thầu trên có dấu hiệu thông thầu, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Đối với 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2011, 2017 do Sở Y tế làm chủ đầu tư: với vai trò chủ đầu tư, Sở Y tế không kiểm tra thẩm định về tiêu chuẩn đánh giá năng lực của các nhà thầu được chỉ định thầu, không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu đối với các gói tư vấn là vi phạm quy định.

Qua thanh tra 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho các trường phổ thông năm 2014, 2015, 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư cho thấy, các gói chỉ định thầu không thực hiện việc thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 13, Điều 105 và Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu.

Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải thiếu thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, do nội dung, tính chất, quy mô vụ việc và yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung, đoàn kiểm tra theo Quyết định số 85-QĐ/UBKTTU ngày 20/3/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận cụ thể các vi phạm, khuyết điểm và đã xử lý, đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời, có báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầy đủ các nội dung đã thẩm tra, xác minh theo đúng quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũng cho biết, Bộ Công an đang khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số cá nhân vi phạm quy định về đấu thầu có liên quan đến Công ty AIC và một số công ty thẩm định giá ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Do vậy, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước sẽ phối hợp thực hiện khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền./.

