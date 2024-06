Nhiều thiếu sót trong cuộc chiến chống tội phạm mạng tại Canada

Mặc dù người dân Canada bị thiệt hại tài chính không nhỏ do tội phạm mạng, song chính phủ nước này lại “không có” năng lực hoặc công cụ để chống lại loại tội phạm này.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường một án. (Ảnh: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong một báo cáo mới được công bố ngày 4/6, Tổng kiểm toán Canada Karen Hogan đã đánh giá khả năng của các cơ quan, ban ngành liên bang trong việc thực thi luật chống tội phạm mạng “để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân Canada.”



Các cơ quan được xem xét trong quá trình đánh giá này là Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), Cơ quan An ninh truyền thông Canada (CSE), Ủy ban Viễn thông và Phát thanh truyền hình Canada (CRTC) và Bộ An toàn Công cộng Canada.

Theo báo cáo trên, mặc dù người dân Canada bị thiệt hại tài chính không nhỏ do tội phạm mạng, song chính phủ nước này lại “không có” năng lực hoặc công cụ để chống lại loại tội phạm này một cách hiệu quả.

Báo cáo trích dẫn một loạt ví dụ đáng báo động về việc các cơ quan, ban ngành liên bang mắc một số thiếu sót trong việc phối hợp, chia sẻ thông tin, theo dõi và phản hồi giữa những người được giao nhiệm vụ bảo vệ mọi người khỏi tội phạm mạng như lừa đảo về tình cảm, âm mưu lừa đảo, sử dụng phần mềm tống tiền và đánh cắp danh tính; nêu rõ điều này dẫn đến nhiều sự cố được báo cáo, nhưng lại không được chuyển đến những tổ chức thích hợp nhất để giải quyết chúng.

Trong khi đó, việc giải quyết hiệu quả tội phạm mạng phụ thuộc vào các báo cáo được gửi đến các tổ chức được trang bị tốt nhất để tiếp nhận chúng.

Các tổ chức đó cần hành động dựa trên các báo cáo họ nhận được để bảo vệ người dân Canada trước nguy cơ tổn thất về tài chính và những tổn thất khác.



Tổng kiểm toán Hogan lưu ý rằng trong năm 2022, nạn nhân của các vụ lừa đảo đã báo cáo về việc họ bị thiệt hại 531 triệu CAD (387,8 triệu USD) cho Trung tâm chống lừa đảo Canada của RCMP, nhiều hơn gấp ba lần mức thiết hại hồi năm 2020, trong đó phần lớn liên quan đến tội phạm mạng.

Bà Hogan cảnh báo Canada sẽ không thể chống lại tội phạm mạng một cách đầy đủ cho đến khi người dân nước này có thể báo cáo về loại tội phạm này dễ dàng hơn.



Giải đáp những thắc mắc của Tổng kiểm toán Canada tại Hạ viện nước này, Bộ trưởng An toàn Công cộng Dominic LeBlanc cho biết bộ đang nỗ lực nhằm tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ an ninh mạng, bao gồm cả việc thực hiện chiến lược an ninh mạng quốc gia mà bộ trên sắp công bố./.

