Những bệnh thường gặp trong dịp Tết và cách phòng tránh

Tết Nguyên đán thường được xem là mùa của những giây phút thư giãn và nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một năm dài vất vả.

Tuy nhiên, Tết thường được xem là thời điểm người dân dễ mắc các bệnh lý phổ biến bởi nhiều yếu tố khác nhau. Một trong số đó là việc thay đổi chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt. Thay vì ăn uống và nghỉ ngơi điều độ như bình thường, nhiều người lại có xu hướng ăn uống không lành mạnh trong dịp Tết, điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Để có một Tết Nguyên đán vui khỏe, chúng ta nên biết một số căn bệnh thường gặp và có một kế hoạch phòng ngừa đúng đắn.

Đột quỵ

Theo thống kê từ các bệnh viện, trong mùa lạnh, số lượng bệnh nhân nhập viện vì đột quỵ tăng từ 15-30%. Điều này xảy ra do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả việc uống rượu bia trong thời tiết giá lạnh.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, việc ăn uống, vận động và sinh hoạt thiếu điều độ trong dịp Tết cũng là nguyên nhân gây nguy cơ đột quỵ cao.

Khi uống nhiều rượu bia trong mùa lạnh, chất cồn trong máu sẽ lưu lại lâu hơn do khả năng bài tiết qua đường mồ hôi giảm. Điều này khiến huyết áp tăng cao và dễ dẫn đến đột quỵ não.

Theo một nghiên cứu khoa học, chỉ cần uống 2 ly rượu mỗi ngày cũng đủ khiến tỷ lệ đột quỵ lên đến 34%.

Do đó, để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, chúng ta cần có một lối sống lành mạnh và điều độ trong dịp Tết. Một số biện pháp cụ thể để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ như uống rượu bia có mức độ vừa phải; ăn uống điều độ và cân đối; vận động thường xuyên; tránh stress và căng thẳng; kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, chúng ta nên uống rượu bia có mức độ vừa phải.

Các bệnh về gan

Trong dịp Tết, đa phần mọi người thường xuyên ăn nhiều bữa gồm rất nhiều đồ chiên xào dầu mỡ. Bên cạnh đó, mọi người có thói quen chúc nhau bằng rượu bia vì thế dịp Tết chúng ta dễ mắc phải những căn bệnh về gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ.

Ăn nhiều đồ ngọt và uống nhiều nước có ga cũng là nguyên nhân góp phần làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan. Tuy nhiên, không chỉ trong thời gian Tết, chúng ta vẫn có thể gặp những vấn đề về sức khỏe kể trên. Người dân Việt Nam có xu hướng sáng tạo ra những món ăn ngon chiên xào dầu mỡ, đây là nguyên nhân gây ra các căn bệnh về gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ thêm vào đó lúc Tết mọi người uống rượu bia để chúc Tết. Mặt khác, các đồ ăn có đường và đồ uống có ga cũng có thể dẫn đến căn bệnh gan nhiễm mỡ.

Để giảm tránh mắc bệnh về gan trong dịp này, chúng ta nên hạn chế uống rượu bia vào ngày Tết. Trong bữa ăn, cũng như đi chúc Tết nên chủ động tránh để không uống quá nhiều bia rượu, gây ảnh hưởng tới gan.

Ngoài ra chế độ ăn uống cũng nên chú ý. Không ăn quá nhiều đồ ngọt và những thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ.

Viêm tụy cấp

Viêm tụy cấp thường khởi phát do ăn quá nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng. Mà Tết lại chính là dịp chúng ta ăn rất nhiều bữa và nhiều chất khiến nguy cơ mắc căn bệnh này càng cao. Triệu chứng điển hình gồm đau bụng dữ dội vùng thượng vị, nôn mửa, mệt mỏi, sốt và tim đập nhanh. Khi có những triệu chứng này cần nhập viện ngay để điều trị kịp thời.

Vì vậy, trong dịp Tết chúng ta nên ăn uống điều độ, tránh nạp quá nhiều chất đạm trong một bữa ăn.

(Ảnh: Getty images)

Táo bón

Đây là căn bệnh rất nhiều người mắc trong dịp Tết. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh trong dịp Tết. Đa phần chúng ta không chú ý bổ sung chất xơ và ít vận động dẫn đến tình trạng bị táo bón.

Ngoài ra, ăn nhiều đồ ngọt, uống nhiều nước ngọt thay cho nước lọc cũng khiến cho tình trạng này tồi tệ hơn.

Do đó, để phòng tránh, dù là trong dịp Tết nhưng các bạn cũng không nên quên việc ăn rau để bổ sung chất xơ. Các thực phẩm tốt cho sức khỏe như trái cây, ngũ cốc cũng góp phần bổ sung chất xơ cho cơ thể. Kết hợp thêm uống nhiều nước cũng giúp cho tình trạng này được cải thiện đáng kể.

Ngộ độc thực phẩm

Do vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dịp lễ Tết rất phức tạp và khó kiểm soát nên rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xuất hiện.

Đây cũng là dịp mọi người tụ họp, ăn uống cùng nhau thường xuyên. Việc kết hợp nhiều loại thức ăn kỵ nhau có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm. Người bị ngộ độc thực phẩm thường có dấu hiệu đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy đi ngoài.

Mặt khác, ngộ độc rượu có thể xảy ra do uống quá nhiều rượu bia hoặc uống phải rượu giả. Những ca ngộ độc rượu cũng luôn chiếm tỷ lệ cao trong các ca nhập viện ngày Tết.

Nếu gặp phải tình trạng này chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra và chữa trị kịp thời để không bị ảnh hưởng tới những cuộc vui tiếp theo.

Vì vậy, nếu gặp phải những dấu hiệu trên, việc đầu tiên là hãy dừng ăn ngay những thực phẩm bạn đã ăn trước đó. Giải pháp nhanh nhất là hãy nôn ra, sau đó uống nước cháo muối để bổ sung lượng nước đã mất của cơ thể. Nếu vẫn chưa thấy đỡ, bạn nên đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời.

(Ảnh: Vietnam+)

Cảm cúm

Thay đổi thời tiết liên tục là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh như sốt, cảm, đau họng, hắt hơi sổ mũi,… Thời tiết lạnh cùng với không khí ẩm là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi và tấn công cơ thể con người.

Tuy cảm cúm là căn bệnh thường gặp và dễ chữa, nhưng nếu để bệnh kéo dài lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh khác như viêm phế quản, viêm phổi, viêm xoang,…

Để phòng tránh, chúng ta cần giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt ở các vùng như cổ, tay, chân để tránh bị cảm lạnh hoặc viêm họng. Nếu thấy có dấu hiệu bị cảm lạnh hoặc viêm họng, bạn có thể tìm hiểu những cách chữa dân gian như ngậm chanh mật ong, trà gừng,… và bổ sung Vitamin C.

Tăng huyết áp

Những người trung niên, đặc biệt là những người cao tuổi trong dịp Tết dễ gặp phải căn bệnh này. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống , sử dụng rượu bia, sinh hoạt không lành mạnh. Những người có tiền sử mặc bệnh này thì nên hạn chế sử dụng rượu bia cũng như ăn uống ngủ nghỉ điều độ trong dịp Tết.

Để có một cái Tết an toàn, vui vẻ, chúng ta nên hạn chế sử dụng rượu bia, tránh uống quá nhiều sẽ khiến huyết áp tăng cao. Ngoài ra, chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng cần chú ý hơn. Ăn ít đạm, bổ sung chất xơ và các vitamin sẽ giúp cơ thể thông huyết, dễ ngủ hơn. Những người trung niên, đặc biệt là những người cao tuổi nên chú ý nhiều hơn cũng như hãy biết cách giữ gìn sức khỏe cho bản thân.

(Ảnh: Getty images)

Bệnh về da

Ngày Tết, phái đẹp thường xuyên trang điểm với nhiều loại mỹ phẩm, nước hoa. .. và di chuyển nhiều nơi với bạn bè, người thân dễ khiến làn da của bạn phải "chịu đựng quá mức" nếu không được quan tâm và xử lý kịp thời.

Bệnh lý ngoài da thường gặp nhất là viêm da dị ứng tiếp xúc hay đi kèm với tình trạng sưng viêm, mẩn đỏ và ngứa ngáy nhưng nó chỉ xuất hiện ở nơi da tiếp xúc với độc tố, chất gây dị ứng hoặc ánh nắng Mặt Trời...

Bạn có thể tự phát hiện những nguyên nhân gây viêm da như do ánh nắng, sử dụng dầu gội, kem dưỡng da, mỹ phẩm hay do đồ trang sức mới, thậm chí do nước hoa mới. Để biết chắc chắn, bạn hãy thử loại trừ những nguyên nhân trên để theo dõi liệu bạn có bị viêm da nữa hay không.

Những ngày Tết, với biết bao sinh hoạt bất thường thức khuya, dậy sớm, ăn uống không hợp lý... đều là những tác nhân gây ra lão hóa làn da của bạn. Chúng ta cảm nhận thấy cơ thể đang dần lão hóa khi trên da xuất hiện nếp nhăn, các vết thâm, nám hay nguy cơ ung thư.

Làn da có khỏe mạnh mới cho thấy cơ thể đang khỏe mạnh. Để có làn da khỏe mạnh, bạn không nên bỏ qua các bước chăm sóc da cơ bản, hạn chế thức quá khuya, ăn ít đồ dầu mỡ, uống ít rượu bia; uống nhiều nước để giữ da luôn ẩm và khỏe./.

Những đồ uống giúp hồi phục hệ tiêu hóa "quá tải" trong ngày Tết Các bữa ăn tràn ngập chất đạm, chất béo, tinh bột trong ngày Tết rất dễ khiến chúng ta gặp các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu. Mách bạn một số đồ uống dễ làm sẽ giúp giải quyết vấn đề này.