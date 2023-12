Những lợi ích của trà hoa cúc khiến ai cũng nên uống mỗi ngày

Trà hoa cúc có thành phần chính là hoa cúc khô, được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng làm mát, lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, tốt cho não bộ, an thần, chống suy nhược thần kinh.

Hoa cúc chi. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ ngàn xưa, trà hoa cúc đã được biết đến là một loại thức uống thể hiện cho sự thanh tao, nho nhã, quý tộc.

Trà hoa cúc có thành phần chính là hoa cúc khô, được biết đến là một loại trà thảo mộc có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Loại trà này có vị thanh, mát, hơi đắng, có tác dụng tốt trong làm mát, lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, tốt cho não bộ, an thần, chống suy nhược thần kinh.

1. Những lợi ích của trà hoa cúc

Giải độc gan

Hoa cúc chứa hàm lượng sesquiterpene lactone giúp thanh lọc và tăng cường chức năng gan, giảm các triệu chứng vàng da, mẩn ngứa ở những người thường xuyên uống rượu bia hay ăn thức ăn cay nóng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các flavonoid có lợi trong hoa cúc giúp giảm tử vong do bệnh tim mạch và nguy cơ nhồi máu. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng hạ huyết áp, giảm cholesterol LDL và triglyceride, từ đó giúp hạn chế nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch.

Giúp tăng cường vitamins và khoáng chất

Trong hoa cúc chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A, các vitamin nhóm B và vitamin C.

Đây là các vitamin quan trọng có vai trò hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm các triệu chứng cảm lạnh. Ngoài ra, chúng còn chứa các khoáng chất có lợi như sắt ngừa thiếu máu, kẽm có tác dụng kháng khuẩn, magie và canxi giúp xương chắc khỏe.

Có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu

Theo một nghiên cứu, những người uống ba tách trà hoa cúc mỗi ngày trong tám tuần có chỉ số HbA1C (một chỉ số dùng để đo lường bệnh tiểu đường) giảm đáng kể, cũng như cải thiện kiểm soát đường huyết và mỡ máu.

Thu hoạch hoa cúc chi làm trà ở Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cải thiện sức khỏe mắt

Túi trà hoa cúc sau khi sử dụng, để vào trong tủ lạnh. Sau đó đặt những túi trà trên mắt và mátxa giúp hỗ trợ giảm bọng mắt, tạo sự thư giãn cho mắt.

Làm giảm đau bụng kinh nguyệt

Trà hoa cúc cũng có tác dụng làm giảm co thắt tử cung trong những ngày “đến tháng." Uống một tách trà nóng sẽ làm ấm bụng, giảm nhanh tình trạng đau tức vùng bụng dưới, giảm căng thẳng thần kinh. Tinh dầu chiết từ hoa cúc khi thoa vùng bụng cũng có tác dụng tốt trong việc giảm đau do co thắt tử cung thời kỳ kinh nguyệt.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hoa cúc cũng hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, đầy hơi, tiêu chảy và đau dạ dày. Chúng giúp loại bỏ khí, làm dịu dạ dày và thư giãn các cơ trơn cần thiết cho chuyển động của ruột.

Cải thiện giấc ngủ

Hoa cúc có tính làm dịu thần kinh và thư giãn, vì nó có chứa một flavonoid gọi là apigenin. Hợp chất này tác động lên các thụ thể của não giúp kích thích tác dụng an thần giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu, ngủ ngon giấc hơn.

Chống lại một số loại ung thư

Do hoa cúc có khả năng ức chế sự phát triển của khối u nhờ sự hiện diện của apigenin. Nếu dùng trà hoa cúc hàng ngày có thể ngăn ngừa sự phát triển của một số loại ung thư da, vú, buồng trứng và tuyến tiền liệt.

Tăng cường sức khỏe miễn dịch

Trà hoa cúc thường được xem là cách để ngăn ngừa và điều trị cảm lạnh thông thường. Ngoài ra, hoa cúc cũng được cho là có khả năng làm dịu chứng đau họng.

Cải thiện sức khỏe làn da

Thói quen dùng trà hoa cúc nóng hàng ngày cũng có thể tạo nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn đấy. Loại thần dược này chứa nhiều chất chống ôxy hóa giúp bạn có làn da khỏe mạnh, ngăn ngừa lão hóa da. Chúng còn được ví von như một chất tẩy trắng da tự nhiên làm sáng da.

Trà hoa cúc còn có thể giúp bạn giảm bớt nỗi lo lắng với các loại mụn viêm, giúp làm mờ vết thâm, loại bỏ sẹo mụn và chống lại mụn.

Làm giảm mẩn ngứa, khó chịu

Trà hoa cúc lại có tính kháng khuẩn, thanh nhiệt, giải độc hiệu quả. Trong thời gian bị nổi mẩn ngứa, có thể uống trà thay nước hàng ngày để làm giảm tình trạng này. Nên duy trì đến khi nào hết hẳn triệu chứng mẩn ngứa. Kết hợp với điều dưỡng cơ thể, tránh ăn đồ ăn cay nóng.

Ngăn ngừa loãng xương

Bất kỳ ai cũng có thể bị loãng xương đặc biệt là ở phụ nữ thời kỳ sau mãn kinh. Loãng xương là nguy cơ gây dễ gãy xương và tư thế gù lưng. Xu hướng này có thể do sự tác động của estrogen. Một nghiên cứu cho thấy trà hoa cúc có thể có tác dụng kháng estrogen.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Uống trà hoa cúc có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng như chống lại sâu răng, các bệnh viêm lợi, viêm nướu. Ở hoa cúc có hàm lượng cao vitamin C giúp thành mạch bền vững hơn làm giảm tình trạng chảy máu răng.

2. Những lưu ý cần biết khi dùng trà hoa cúc

Nếu bạn yêu thích loại đồ uống thanh tao này thì cũng cần phải lưu ý một số điều sau đây.

Thời điểm uống trà

Có thể uống trà hoa cúc mọi thời điểm trong ngày. Tuy nhiên chỉ uống sau khi ăn 30 phút, trước khi đi ngủ nửa tiếng. Nên uống sau những bữa ăn nhiều đạm động vật, dầu mỡ để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Thức uống này cũng là nguồn cung cấp nước cho cơ thể, thái độ, bài tiết lượng muối dư thừa.

Uống trà hoa cúc sau khi vận động tập thể dục cũng là một giải pháp bù nước, giảm đau cơ do hoạt động mạnh.

Pha trà đúng cách

Pha trà hoa cúc không cần nước quá nóng, sẽ làm giảm tác dụng, mất đi một số tinh chất quý giá trong hoa cúc. Nước pha trà nên dùng nước có nhiệt độ từ 80-85 độ C. Hãm trà trong thời gian 3-5 phút. Có thể pha trà hoa cúc với bạc hà, kim ngân, mật ong, kỷ tử,... để tăng cường tác dụng của trà./.

Đối tượng không nên uống trà hoa cúc: - Phụ nữ mang thai - Người dị ứng với hoa cúc - Người có cơ thể lạnh - Người già và trẻ em - Người bị sốt thương hàn - Người đang dùng đồng thời một số loại thuốc khác.