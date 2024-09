Những lưu ý quan trọng khi di chuyển trên đường trong ngày mưa bão

Trời mưa, gió, người dân khi ra đường cần mặc áo mưa sáng màu, gọn gàng, không sử dụng ô; hoặc dùng áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to.

Đường phố Hà Nội trong ngày 7/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, từ nay đến hết tối và đêm 7/9 là khoảng thời gian có mưa lớn nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Từ chiều và đêm nay, mưa mở rộng sang phía Tây Bắc Bộ, kéo dài đến ngày 9/9. Tổng lượng mưa duy trì trong khoảng từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Bắt đầu từ chiều 7/9, những hiện tượng ngập lụt, lũ quét, trượt lở đất bắt đầu xuất hiện ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn. Người dân những khu vực này nên tìm nơi trú, tránh hoặc đi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các chuyên gia khuyến cáo khi ra đường người dân cần chú ý quan sát các biển báo, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn; chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý. Bởi vì trong những ngày gió lớn, nhiều biển bạt, mái tôn, cành cây có thể bị rơi xuống lòng đường... cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng.

Người dân cần quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải; hạn chế di chuyển trên cầu cao vào những ngày mưa gió giật mạnh, bởi càng trên cao, sức gió càng mạnh khiến không thể làm chủ được tay lái của mình.

Nếu bắt buộc phải đi trên cầu, nên di chuyển với tốc độ chậm và cố gắng ghì người xuống xe và hạ thấp đầu để tránh bị “gió tạt bay.”

Người dân tránh băng qua cầu, cống nước nếu nước đang dâng cao và chảy xiết, có thể rất nguy hiểm. Nhiều trường hợp sụt chân xuống lỗ cống và bị nước cuốn trôi.

Trời mưa, gió, người dân khi ra đường cần mặc áo mưa sáng màu, gọn gàng, không sử dụng ô; hoặc dùng áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện giao thông. Đây là một trong những nguyên tắc đi đường ngày mưa bão rất quan trọng nhưng thường bị mọi người xem nhẹ.

Trong ngày mưa bão, khi di chuyển, người dân nên chủ động bật đèn xe để nhìn rõ đường phía trước và báo hiệu cho các xe đi ngược chiều; không nên bật đèn pha khi có xe chạy đối diện vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cả hai khi lưu thông.

Một trong những điều cần tuyệt đối tránh khi đi đường ngày mưa bão là cố gắng đi nhanh để đến địa điểm sớm vì tốc độ cao khiến sức gió thổi lớn hơn và khiến không kịp điều chỉnh tay lái trong những trường hợp khẩn cấp.

Người dân cần tránh những khu vực bị lũ, nước ngập hay sát lề đường. Đây là khu vực trũng nên khi có mưa, nước ngập sâu hơn, thậm chí còn gồ gề và có nhiều nắp cống nên rất dễ bị nước cuốn làm ngã xe; hãy đi ở khu vực giữa của làn đường và tuyệt đối không "bon chen" lên vỉa hè; hãy đi theo các vệt xe phía trước và giữ cự li an toàn để dễ xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Người dân nên tránh đi vào nơi hút gió, tạo thành những cơn gió xoáy, vì sẽ không thể giữ vững được tay lái; không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét; tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh. Những loại cây dễ đổ là loại cây có rễ chùm như xà cừ, muồng...; cẩn thận với các khu vực có công trường thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.

Trên đường di chuyển, người dân tránh không nên đi gần các loại xe cỡ lớn như xe buýt, xe tải, xe chở rác… vì có thể bị nước bắn lên người làm hạn chế tầm nhìn hoặc nguy hiểm hơn là bị xô ngã (các xe này có thể tạo sóng mạnh ở những đoạn ngập lụt).

Bên cạnh đó, để bảo đảm an toàn khi có bão, mưa to gió lớn, ngập úng, người dân cần chú ý tránh xa các khu vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện; đề phòng sự cố bất ngờ xảy ra như: cây đổ, cành cây rơi vào trạm điện, dây điện đứt, cột điện đổ, nước tràn vào trạm điện… gây cháy, nổ, rò điện; cắt ngay nguồn điện của gia đình khi có nguy cơ ngập nước do úng, lụt; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền nhà ẩm ướt.

Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải bảo đảm không xâm phạm: đường ra vào, đường cấp thoát nước, hệ thống thông gió của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không, nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.

Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, người dân cần gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” trên thiết bị di động thông minh để được kịp thời hỗ trợ./.

