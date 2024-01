Ninh Thuận: Nam công nhân đánh chết người sau khi bị nhắc nhở kỷ luật

Đối tượng Cadá Tỉnh tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 13/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa bắt giữ đối tượng Cadá Tỉnh (sinh năm 2001, trú tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái) để điều tra về việc liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 12/1 tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu, Cadá Tỉnh là công nhân lái máy đào, đang tham gia thi công dự án Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Vào trưa 12/1, ông N.V.T (sinh năm 1980, trú tại thôn Thượng Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là Tổ trưởng, chỉ huy của Cadá Tỉnh đi xe máy đến nhắc nhở việc anh này không tuân thủ kỷ luật công trường, làm việc không nghiêm túc.

Lúc này, Cadá Tỉnh đang ngồi trên xe múc đã dùng gàu múc táng mạnh vào xe máy và người ông N.V.T . Khi ông N.V.T ngã xuống đất, Cadá Tỉnh tiếp tục dùng gàu múc đánh vào ngực nạn nhân. Ông N.V.T được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cadá Tỉnh đã bỏ chạy lên rừng lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hà phối hợp cùng Đội điều tra Công an huyện Thuận Nam, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành truy bắt nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn trên rừng; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.