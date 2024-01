Tiền Giang: Tước danh hiệu Công an Nhân dân với cán bộ phạm tội giết người

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, là đối tượng gây ra vụ án làm một phụ nữ tử vong tại huyện Thạnh Phú.

Đối tượng Ngô Minh Thông. (Nguồn: Công an cung cấp)

Ngày 3/1, theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thi hành Quyết định kỷ luật "Tước Danh hiệu Công an Nhân dân" đối với Ngô Minh Thông theo quy định của pháp luật và căn cứ Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BCA quy định về xử lý vi phạm Điều lệnh Công an Nhân dân của Bộ Công an.

Trước đó, ngày 31/12/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Bến Tre xác minh một vụ chết người được phát hiện lúc 09 giờ 45 phút ngày 29/12/2023, tại bờ sông Hàm Luông (thuộc ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Nạn nhân là nữ, tên Nguyễn Thị Thúy Hằng (28 tuổi, ngụ số 102, đường Nguyễn Văn Hiếu, Khu phố 2, Phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông, cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là đối tượng gây ra vụ án.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án được cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Tước danh hiệu Thượng úy Cảnh sát liên quan vụ tử vong ở trụ sở CA Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật bằng hình thức Tước danh hiệu Công an Nhân dân là do Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh B.V.H vào tối 3/9/2023.

Thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành Quyết định kỷ luật "Tước Danh hiệu Công an Nhân dân" đối với Ngô Minh Thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.