Ông Lê Quốc Hùng là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân, 150 đại biểu là hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân cùng khách mời là đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an 10 tỉnh giáp biên giới với Lào và Công an các tỉnh kết nghĩa...

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung, giữa lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân Lào nói riêng, vì lợi ích chung của nhân dân và lực lượng Công an hai nước.

Sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế mà nhân dân hai nước đang tiến hành đã tạo ra những xung lực mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu khách quan về tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam với những hình thức, nội dung mới.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Để hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu quả, toàn diện, thực chất, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội nghiên cứu triển khai một số nội dung công tác trọng tâm.

Hội cần tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, chủ trương đối ngoại, thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, Nhà nước Việt Nam-Lào; duy trì và thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và các Hội trực thuộc cùng các ban, bộ, ngành liên quan để xây dựng và triển khai các hoạt động đa dạng, thiết thực; tăng cường lồng ghép các hoạt động của Trung ương Hội trong các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Lào.

Hội tiếp tục phát triển tổ chức Hội ở cấp Bộ và địa phương; trước mắt, khẩn trương triển khai tổ chức Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân tại các địa phương có biên giới giáp Lào.

Bên cạnh đó, Hội cần nghiên cứu phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào trong tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm ngày lễ lớn của hai nước, qua đó giúp người dân cũng như thế hệ trẻ thuộc lực lượng Công an nhân dân hai nước hiểu sâu và đúng bản chất của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã tổng kết hoạt động của Hội và Ban Chấp hành lâm thời Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân kể từ Lễ ra mắt Hội vào ngày 10/10/2018; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội thảo luận, biểu quyết và thông qua Điều lệ hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Ban Chấp hành Hội sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và định hướng của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào để xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đa dạng của Hội trong thời gian tới, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trước khi bế mạc, Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội để triển khai, nhằm cụ thể hóa phương hướng hoạt động, tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2025-2030./.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân đội Việt Nam và Lào ngày càng bền chặt Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị quân đội hai nước Việt Nam và Lào tăng cường phối hợp, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về quốc phòng, an ninh.