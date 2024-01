Ông Võ Ngọc Hiệp được phân công điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Võ Ngọc Hiệp được phân công tạm thời điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 4/1, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tạm thời điều hành công việc Ban cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự mới.

Trước đó, ngày 2/1, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Từ ngày 28/12/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến hết 31/12/2023.

Trong thời gian trên, ông Võ Ngọc Hiệp điều hành công việc, nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là thời gian ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vắng mặt do được mời làm việc với Bộ Công an.

Ông Võ Ngọc Hiệp (sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ đại học lâm nghiệp, cao cấp lý luận chính trị), từng giữ chức Phó trưởng phòng Công nông nghiệp, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2001-2002; Thư ký Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2003, sau đó giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh năm 2004.

Từ năm 2005-2010, ông Võ Ngọc Hiệp giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt từ năm 2010-2018.

Năm 2018-2020, ông Võ Ngọc Hiệp được phân công làm Giám đốc Sở Công thương tỉnh. Từ tháng 9/2020, ông Võ Ngọc Hiệp giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 8/12/2022, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, ông Võ Ngọc Hiệp được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 22/12/2022, ông Võ Ngọc Hiệp được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ./.

Khởi tố, tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án Khu Đô thị Thương mại, Du lịch, Nghỉ dưỡng Sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.