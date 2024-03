Oppenheimer thắng lớn với các giải Oscar cho Phim, Đạo diễn, Diễn viên nam

Đạo diễn Christopher Nolan lần đầu thắng giải Oscar.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 đã kết thúc với chiến thắng vang dội dành cho "Oppenheimer." Bộ phim tiểu sử về cha đẻ của bom nguyên tử giành tới 7 giải Oscar, trong đó có những giải quan trọng nhất dành cho Phim, Đạo diễn (Christopher Nolan), Nam chính (Cillian Murphy), Nam phụ (Robert Downey Jr.)...

Khi lên nhận giải Nam chính xuất sắc nhất, nam tài tử Cillian Murphy đã phát biểu: "Khi chúng tôi làm phim về cha đẻ bom nguyên tử, êkíp muốn tri ân đến những người bảo vệ hòa bình trên toàn thế giới."

Đây đều là những tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Nolan, Murphy lẫn Robert Downey Jr., những người đã tạo nên một tác phẩm thắng lớn cả ở phòng vé lẫn các giải thưởng mang tính hàn lâm.

Ngoài các giải chính trên, "Oppenheimer" còn thắng các giải khác như Quay phim, Biên tập và Nhạc phim xuất sắc.

Bộ phim "Poor Things" cũng có một đêm thành công khi giành 4 giải, trong đó có Oscar Nữ chính xuất sắc nhất dành cho Emma Stone, vượt qua nữ diễn viên gốc da đỏ Lily Gladstone của "Killers of the Flower Moon." Trong khi đó, dù có tới 10 đề cử song "Killers of the Flower Moon" phải ra về tay trắng. Bộ phim "Barbie" thì tránh được kết cục đó khi giành giải cho Ca khúc trong phim, trên tổng số 8 đề cử.

Tác phẩm "American Fiction" cũng đã vượt qua các ứng viên nặng ký như "Oppenheimer," "Poor Things," "The Zone of Interest"... để trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar 2024 hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất," dành cho bộ đôi biên kịch Justine Triet và Arthur Harari.

Hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc" và "Phim hoạt hình xuất sắc" cũng đã lần lượt xướng tên tác phẩm "War Is Over!" và "The Boy and the Heron."

Trong khi đó, Da'Vine Joy Randolph vượt qua các ứng cử viên: Emily Blunt, Danielle Brooks, America Ferrera và Jodie Foster, để giành chiến thắng tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất," với vai Mary Lamb trong "The Holdovers."

Khoảnh khắc Robert Downey Jr. nhận giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Giải thưởng của Robert Downey Jr cũng là tượng vàng Oscar đầu tiên của "Oppehheimer" trong lễ trao giải năm nay. Bộ phim nhận được tổng cộng 13 đề cử.

Danh sách các phim giành giải Oscar lần thứ 96 Phim hay nhất: “Oppenheimer” Đạo diễn xuất sắc nhất: Christopher Nolan - "Oppenheimer" Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Cillian Murphy - “Oppenheimer” Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Emma Stone - “Poor Things” Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất: Robert Downey Jr. - “Oppenheimer” Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Da’Vine Joy Randolph - “The Holdovers” Kịch bản chuyển thể: “American Fiction” Kịch bản gốc: “Anatomy of a Fall” Quay phim: “Oppenheimer” Bài hát gốc: “What Was I Made For?” của phim “Barbie” Phục trang: “Poor Things” Âm thanh: “The Zone of Interest” Nhạc phim: “Oppenheimer” Phim ngắn: “The Wonderful Story of Henry Sugar,” do Wes Anderson and Steven Rales đạo diễn Phim hoạt hình ngắn: “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” Phim tài liệu: “20 Days in Mariupol” Phim tài liệu ngắn: “The Last Repair Shop” Phim quốc tế: “The Zone of Interest” (Vương quốc Anh) Phim hoạt hình: “The Boy and the Heron” Hóa trang và làm tóc: “Poor Things” Bối cảnh: “Poor Things” Biên tập: “Oppenheimer” Hiệu ứng hình ảnh: “Godzilla Minus One”