Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2024: Phim "Poor Things" lập hat-trick

Lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh - Oscar 2024 mới diễn ra được khoảng 1 giờ tại nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) nhưng đoàn làm phim "Poor Things" đã 3 lần được xướng tên chiến thắng trong các hạng mục "Làm tóc và trang điểm xuất sắc," "Thiết kế sản xuất xuất sắc" và "Thiết kế trang phục xuất sắc."

"Poor Things" là tác phẩm pha trộn giữa yếu tố hài hước và khoa học viễn tưởng của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos.

Phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 1992 của nhà văn Alasdair Gray. Nội dung kể về một phụ nữ tên là Bella Baxter, được một nhà khoa học hồi sinh sau khi tự sát. Cô được thay não bằng não đứa con chưa chào đời của mình.

Với tâm trí đứa trẻ trong cơ thể người lớn, Bella Baxter trải qua thời gian học tập đầy sóng gió, cô bỏ trốn cùng một luật sư lôi thôi và dấn thân vào loạt vụ án...

Trong khi đó, phim "The Zone of Interest" của điện ảnh Anh đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác từ Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Đức để được vinh danh tại hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc." Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tác phẩm của điện ảnh Anh chiến thắng hạng mục này của Oscar. Phim do đạo diễn người Anh Jonathan Glazer chỉ đạo, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Martin Amis.

Bối cảnh phim là những năm 40 của thế kỷ 20, xoay quanh cuộc sống của gia đình người chỉ huy trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, lấy đề tài thảm họa diệt chủng để lên án sự thờ ơ của con người.

Tác phẩm "American Fiction" cũng đã vượt qua các ứng viên nặng ký như "Oppenheimer," "Poor Things," "The Zone of Interest"... để trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar 2024 hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất," dành cho bộ đôi biên kịch Justine Triet và Arthur Harari.

Hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc" và "Phim hoạt hình xuất sắc" cũng đã lần lượt xướng tên tác phẩm "War Is Over!" và "The Boy and the Heron."

Trong khi đó, Da'Vine Joy Randolph vượt qua các ứng cử viên: Emily Blunt, Danielle Brooks, America Ferrera và Jodie Foster, để giành chiến thắng tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất," với vai Mary Lamb trong "The Holdovers."

Giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" thuộc về "Người Sắt" Robert Downey Jr với vai diễn trong bộ phim đình đám "Oppenheimer"./.

