Oscar 2024: Cạnh tranh khốc liệt ở hạng mục nam và nữ chính xuất sắc

Ngày 10/3, Lễ trao giải toàn cầu Oscar lần thứ 96 sẽ chính thức diễn ra.

Trước thềm sự kiện màn ảnh được khán giả nóng lòng trông đợi, Oscar đã công bố các nhân vật được đề cử ở 23 hạng mục.

Năm nay, tượng vàng chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt ở hạng mục “Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” khi những cái tên tiềm năng đã bị Viện Hàn lâm gạch khỏi danh sách đề cử.

“Oppenheimer” tiếp tục là ngôi vương tại các lễ trao giải

Không nằm ngoài dự đoán, đứa con của Đạo diễn Christopher Nolan “Oppenheimer” tiếp tục dẫn đầu Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 với 13 đề cử, theo sát là “Poor Things” của Đạo diễn Yorgos Lanthing với 11 đề cử.

Ở hạng mục “Tác phẩm xuất sắc nhất," lễ trao giải gọi tên 10 tác phẩm, gồm “American Fiction,” “Anatomy Of A Fall,” “Barbie,” “Killers Of The Flower Moon,” “Maestro," “Oppenheimer," “Past Lives," “Poor Things," “The Holdovers” và “The Zone Of Interest."

“Oppenheimer” và “Poor Things” lần lượt nắm giữ 13 và 11 đề cử.

Với danh sách này, Oscar lần đầu tiên sở hữu 3 tựa phim do đạo diễn nữ cầm trịch được đề cử, gồm Greta Gerwig với “Barbie," Justine Triet với “Anatomy Of A Fall” và Celine Song với “Past Lives."

Về phía mảng nhạc phim, “Barbie” hiện là ứng cử viên sáng giá nhất với ca khúc mang giai điệu của năm 80 “I’m Just Ken” và “What Was I Made For."

Trong khi đó, hiệu ứng âm thanh chân thật, sống động của “Oppenheimer” được dự đoán sẽ thống trị hạng mục “Âm thanh xuất sắc nhất."

Ở hạng mục Animation, Disney thành công đưa “Elemental” vào hàng đề cử tại Oscar năm nay, cạnh tranh với các ứng cử viên khác như “The Boy And The Heron," “Nimona," “Robot Dreams” và “Spider-Man: Across The Spider-Verse."

Về phía các nhân vật phụ, “phản diện Lewis Strauss” Robert Downey Jr. trong “Oppenheimer," “chàng Ken” Ryan Gosling trong “Barbie” và “gã đồi trụy Duncan Wedderburn” Mark Ruffalo trong “Poor Things” sẽ có màn cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Bộ ba đối thủ “bất phân thắng bại” ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Hiện tại, mọi chú ý đều đổ dồn về các hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất." Theo đó, ngay khi Viện Hàn lâm vừa công bố các hạng mục đề cử, Ryan Gosling - thủ vai Ken trong “Barbie,” đã thể hiện sự bức xúc thay cho các đồng nghiệp của anh.

Nam diễn viên cho rằng lễ trao giải vướng phải thiếu sót lớn khi bỏ quên nữ đạo diễn Greta Gerwig và bạn diễn Margot Robbie, thủ vai búp bê Barbie lần lượt ở các hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất."

Theo danh sách đề cử, Oscar năm nay chỉ gọi tên Ryan Gosling và America Ferrera cho các hạng mục “Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất."

Margot Robbie với vai diễn tiêu biểu “Barbie” bị gạch tên khỏi Oscar lần thứ 96.

Đề cử hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” gọi tên Justine Triet với “Anatomy of a Fall," Martin Scorsese với “Killers of the Flower Moon," Christopher Nolan với “Oppenheimer," Yorgos Lanthimos với “Poor Things” và Jonathan Glazer với “The Zone of Interest."

Dưới đây là danh sách các ứng viên được đề cử ở hạng mục “Nam/Nữ chính xuất sắc nhất.”

Hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”

Năm nay, hạng mục “Nam chính xuất sắc nhất” đều thuộc về các tựa phim được đánh giá “nặng ký” ngay từ các liên hoan phim và lễ trao giải trước đó.

Tuy nhiên, hạng mục cũng gây tiếc nuối khi thiếu các nhân vật được kỳ vọng là Leonardo DiCaprio với nhân vật Ernest Burkhart trong “Killers Of The Flower Moon” và Tae Yoo với vai diễn Hae Sung trong “Past Lives."

Bradley Cooper vừa là diễn viên chính kiêm đạo diễn trong tác phẩm nhạc kịch lãng mạn “Maestro," kể về những nốt nhạc thăng trầm trong cuộc đời của nhà soạn nhạc người Do Thái Leonard Bernstein.

Colman Domingo hóa thân thành Bayard Rustin trong tác phẩm tiểu sử cùng tên. Ông là trợ tá đắc lực của Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ.

Hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”

Đây có lẽ là hạng mục hiện gây tranh cãi nhiều nhất kể từ khi Oscar công bố đề cử. Theo đó, nàng “Barbie” Margot Robbie trong tác phẩm triệu đô cùng tên và Greta Lee trong “Past Lives” đều bị gạch tên khỏi hạng mục này.

Tuy nhiên, dàn ứng cử viên dưới đây đều được giới chuyên môn và khán giả công nhận đã có màn thể hiện xuất sắc để xứng đáng cạnh tranh ở hạng mục cao quý này.

Annette Bening thủ vai nhà báo kiêm vận động viên bơi lội 64 tuổi, Diana Nyad trong tác phẩm cùng tên. Bà là nhân vật có thật đã đạt kỷ lục bơi từ Cuba đến Florida (Mỹ) với quãng đường 177km trong 53 giờ mà không cần lồng tránh cá mập và chân nhái.

Lily Gladstone là người Mỹ bản địa đầu tiên được đề cử tại Oscar. Cô hoá thân thành nhân vật Mollie và bị người da trắng gọi là bộ tộc da đỏ. Gia đình Mollie phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công, thảm sát tàn bạo từ người da trắng, những kẻ vì sức mạnh của vật chất mà sẵn sàng giết chết đồng loại của mình.

Sandra Huller thủ vai nhà văn Sandra Voyter, người phụ nữ thông minh và cáng đáng mọi việc trong tác phẩm “Anatomy Of A Fall." Dính vào nghi án ám sát người chồng, Sandra vừa vật lộn thoát khỏi hỗn độn vì mâu thuẫn trong hôn nhân, đồng thời chứng minh bản thân vô tội trước vành móng ngựa.

Carey Mulligan thủ vai Felicia Montealegre, phu nhân của nhà soạn nhạc vĩ đại Leonard Bernstein trong tác phẩm “Maestro." Bỏ qua những lời đồn thổi không hay về cuộc sống hôn nhân hay giới tính của người chồng, bà vẫn tin tưởng và ở bên ông cho đến những ngày cuối đời.

Emma Stone là nữ viên trẻ nhất trong danh sách đề cử, với nhân vật Bella Baxter thời Victoria trong tác phẩm tôn vinh nữ quyền “Poor Things." Bella đắm chìm trong dục vọng sau khi được hồi sinh với bộ não của thai nhi, trải qua những tủi nhục để tìm được con đường dẫn đến tự do cho bản thân.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ được cầm trịch bởi MC Jimmy Kimmel, diễn ra ngày 10/3, giờ Mỹ tại Los Angeles./.