Bộ phim "Oppenheimer" áp đảo tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96

Êkíp của Oppenheimer lên sân khấu để ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

"Oppenheimer" tạo ra thế áp đảo tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 tổ chức tại Nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ), khi giành chiến thắng tại 7 hạng mục.

Bộ phim về "cha đẻ" bom nguyên tử trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã giành giải Phim hay nhất, đồng thời mang về cho nhà làm phim 54 tuổi Christopher Nolan tượng Vàng tại hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất," trong khi Cillian Murphy được trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất."

Ngoài ra, "Oppenheimer" còn sở hữu các giải thưởng "Quay phim xuất sắc nhất," "Dựng phim xuất sắc nhất" và "Nhạc phim xuất sắc nhất" sau khi mở màn với chiến thắng của Robert Downey Jr. ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất."

Dự án có kinh phí 100 triệu USD này được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2023 và nhận được 13 đề cử tại Oscar 2024.

Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn sách tiểu sử "American Prometheus" do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng) - người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

"Oppenheimer" là tác phẩm đạt doanh thu cao thứ ba năm 2023, với hơn 950 triệu USD. Phim gây chú ý tại mùa giải thưởng năm nay khi chiến thắng tại nhiều sự kiện tiền Oscar như Quả cầu Vàng, giải Lựa chọn của Nhà phê bình điện ảnh (Critics' Choice Movie Awards) và giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh (SAG Awards).

Theo thống kê của cơ quan quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, "Oppenheimer" có lượng bán vé nhiều thứ 3 trong số 12 tác phẩm của Nolan. Tác phẩm vượt "Saving Private Ryan" (1998) do Steven Spielberg đạo diễn, trở thành tác phẩm về Chiến tranh thế giới thứ hai ăn khách nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, hạng mục "Phim tài liệu ngắn hay nhất" của Oscar 2024 đã xướng tên "The Last Repair Shop" của bộ đôi đạo diễn Kris Bowers và Ben Proudfoot.

Bộ phim kể câu chuyện về niềm đam mê âm nhạc của 4 nghệ sỹ, qua đó gửi gắm thông điệp: Âm nhạc là liều thuốc tốt nhất để giảm căng thẳng và thậm chí là lối thoát khỏi sự nghèo đói.

Đại diện của điện ảnh Nhật Bản "Godzilla Minus One" đã giành tượng vàng cho "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất."

Bộ phim lấy bối cảnh hậu Chiến tranh thế giới thứ hai khi Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột. Ngoài khơi, quái vật cổ đại Godzilla từ biển sâu trồi lên, tiến vào nước Nhật và phá hủy đất nước... Với tổng ngân sách chưa đến 15 triệu USD, "Godzilla Minus One" là dự án có mức kinh phí nhỏ nhất từng thắng hạng mục này kể từ thành công của "Ex Machina" năm 2014.

"The Zone of Interest" cũng đã có giải thưởng thứ hai tại Oscar 2024, lần này dành cho hạng mục "Âm thanh xuất sắc nhất."

Nhà thiết kế âm thanh Johnnie Burn cho biết ông đã biên soạn tài liệu dài 600 trang về các sự kiện liên quan tại trại tập trung Auschwitz, lời khai của các nhân chứng và một bản đồ lớn về trại tập trung để xác định chính xác khoảng cách và tiếng vang của âm thanh. Burn cũng dành một năm để xây dựng thư mục âm thanh trước khi bấm máy.

Tác phẩm "The Wonderful Story of Henry Sugar" do Wes Anderson đạo diễn cũng đã đoạt tượng Vàng dành cho "Phim ngắn xuất sắc nhất."

Bộ phim có thời lượng 37 phút, dựa trên tuyển tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Roald Dahl, kể về nhân vật Henry Sugar (Benedict Cumberbatch đóng), có khả năng nhìn xuyên qua các vật thể và dự đoán tương lai nhờ sự trợ giúp của một cuốn sách bị anh ta đánh cắp./.

