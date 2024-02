“Past Lives” giành hai giải lớn nhất ở Giải ISA 2024 trước thềm Oscar

Diễn viên Greta Lee (trái) và Teo Yoo (phải) trong phim "Past Lives". (Ảnh: A24)

Ngày 25/2, Lễ trao giải điện ảnh “Tinh thần độc lập” (Independent Spirit Awards - ISA) lần thứ 39 đã diễn ra tại thành phố biển Santa Monica, bang California (Mỹ), trong đó 3 bộ phim “Past Lives,” “American Fiction” và “The Holdovers” giành nhiều giải lớn.

ISA được trao trong khuôn khổ mùa giải Hollywood - đỉnh điểm là lễ trao giải Oscar vào ngày 10/3. ISA vinh danh những bộ phim được sản xuất độc lập với kinh phí dưới 20 triệu USD.

Năm ngoái, bộ phim “Everything Everywhere All At Once” đã "càn quét" thảm đỏ ISA trước khi nhận được “cơn mưa giải thưởng và đề cử” tại Oscar.

Năm nay, bộ phim tình cảm lãng mạn “Past Lives” của đạo diễn Celine Song đã giành chiến thắng ngoạn mục với 2 giải thưởng lớn, bao gồm phim và đạo diễn xuất sắc nhất.

Đây cũng là một trong những bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải.

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Celine Song cảm ơn khán giả, các nhà phê bình đã yêu thích và đánh giá cao tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô.

Việc giành giải tại ISA cũng là bàn đạp giúp bộ phim có thể đạt được nhiều thành tích cao ở giải Oscar sắp tới.

Bộ phim châm biếm “American Fiction” của đạo diễn Cord Jefferson giành giải “Diễn viên chính xuất sắc nhất” cho nam diễn viên Jeffrey Wright.

Trong phim, Wright vào vai Thelonious 'Monk' Ellison - một giáo sư đại học và một nhà văn, nhưng luôn bị các nhà xuất bản phê bình lối viết "không đủ lột tả về người da màu." Do đó, ông đã lấy bút danh khác và viết một tác phẩm dựa trên những ý tưởng thông thường nhất về người Mỹ gốc Phi.

Sau khi được phát hành, cuốn sách lập tức trở thành "bom tấn," còn Ellison bị cuốn vào nhiều hệ lụy.

Nữ diễn viên Da’vine Joy Randolph vượt qua những tên tuổi đình đám như Anne Hathaway (trong phim "Eileen"), Charles Melton trong phim “May November” hay Sterling K. Brown trong “American Fiction,” để giành giải “Diễn viên phụ xuất sắc nhất” trong bộ phim “The Holdovers” (đạo diễn Alexander Payne).

Vai diễn cô đầu bếp Mary Lamb đã đem lại cho ngôi sao này hàng loạt chiến thắng tại các lễ trao giải khác, trong đó có Quả cầu Vàng 2024, BAFTA 2024 hay gần đây nhất là SAG - giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ hôm 24/2.

Bạn diễn của Randolph, nam diễn viên Dominic Sessa cũng giành được giải “Đột phá của năm."

Một số giải thưởng khác gồm có “Phim tài liệu hay nhất” thuộc về “Four Dau Girls” của Kaouter Ben Hania, “Anatomy of a Fall” của Justine Triet giành giải “Phim quốc tế hay nhất”, hay bom tấn phim truyền hình “Beef” của Netflix giành giải “Kịch bản hay nhất” với “Vai chính xuất sắc nhất” dành cho nữ chính gốc Việt Ali Wong./.

"Cu Li không bao giờ khóc" đoạt Giải Phim Đầu tay Hay nhất Tại Lễ Bế mạc LHP Quốc tế Berlin lần thứ 74 tối 24/2, phim "Cu Li không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân đã đoạt Giải Phim Đầu tay Hay nhất của Hiệp hội Quản lý Bản quyền Phim và Truyền hình.