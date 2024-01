PetroVietnam: Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng liên tục và phát triển bền vững

Các mỏ, công trình đưa vào khai thác sớm giúp tăng sản lượng khai thác dầu khí của năm 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Xác định phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hơn, tình hình thế giới và thị trường diễn biến phức tạp hơn, khó dự báo hơn, tạo sức ép rất lớn đến công tác quản trị, điều hành của tập đoàn, song PetroVietnam đã xây dựng và đặt ra mục tiêu với quyết tâm thực hiện cao hơn, áp lực cao hơn so với kế hoạch 2023, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng liên tục và phát triển bền vững.

Phấn đấu nộp ngân sách 94.000 tỷ đồng

Đại diện PetroVietnam cho hay kết thúc năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí.

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, nhờ đó hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng, có thêm phát hiện dầu khí mới, hạn chế thấp nhất hệ số suy giảm sản lượng dầu, khí của từng lô/mỏ. Gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày; năm 2023 đạt 13,0 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm. Có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 16-2 và tại lô PM3-CAA. Đây là kết quả quan trọng vì từ sau năm 2018 đến nay Tập đoàn mới có 02 phát hiện dầu khí mới trong 1 năm.

Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, năm 2023 đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm, thể hiện nỗ lực rất lớn của tập đoàn trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp kỹ thuật để duy trì, ổn định sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh của hầu hết các lô/mỏ hiện nay đều suy giảm sản lượng tự nhiên.

Ngoài ra, sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của PetroVietnam. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m3, vượt 23,2% kế hoạch năm.

Bước vào năm 2024, PetroVietnam đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí toàn tập đoàn đạt 12-18 triệu tấn quy dầu, cao hơn 2-4 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch 2023 (8-16 triệu tấn quy dầu); Khai thác dầu đạt 8,2-8,98 triệu tấn, phấn đấu đạt tương đương kế hoạch 2023 (9,29 triệu tấn); Khai thác khí đạt 5,10-7,50 tỷ m3, phấn đấu thực hiện trên 7,50 tỷ m3 nếu công nghiệp điện huy động khí tối đa.

PetroVietnam tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2023 Lũy kế 11 tháng, Tổng doanh thu toàn Tập đoàn của PetroVietnam ước đạt 833,6 nghìn tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch năm; nộp ngân sách ước đạt 134 nghìn tỷ đồng, vượt 71% so với kế hoạch năm.

Ngoài ra, sản xuất đạm đạt 1,74 triệu tấn, cao hơn 140 nghìn tấn so với kế hoạch 2023 (1,60 triệu tấn). Sản xuất điện đạt 27,78 tỷ kWh, cao hơn 3,78 tỷ kWh so kế hoạch 2023 (24 tỷ kWh). Sản xuất xăng dầu (không gồm Nghi Sơn) đạt 5,79 triệu tấn, cao hơn 266 nghìn tấn so với kế hoạch 2023 (5,52 triệu tấn).

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 734,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 56,5 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 (677,7 nghìn tỷ đồng); nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 94.000 tỷ đồng, cao hơn 15,6 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 (78,3 nghìn tỷ đồng) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ là “đóng góp cho ngân sách Nhà nước cao nhất có thể; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn đạt 22.000 tỷ đồng.

PVOIL luôn đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, PetroVietnam xác định cần thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; quản trị và quản lý doanh nghiệp; tài chính; đầu tư; thị trường và khoa học công nghệ, đào tạo, an toàn, môi trường và phát triển bền vững.

Tối đa hiệu quả và chi phí

Lãnh đạo PetroVietnam cũng cho hay đơn vị này đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ “Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện cũng như lưu ý các giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn về cung ứng điện.” Theo đó, PetroVietnam đã huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa vào vận hành an toàn, hoạt động với công suất cao Nhà máy điện Thái Bình 2 đúng thời điểm nhu cầu phụ tải điện cả nước tăng cao (cuối tháng 4 đến tháng 6/2023). Sản lượng điện năm 2023 toàn tập đoàn đạt 23,07 tỷ kW giờ, tăng 31% so với năm 2022.

PetroVietnam áp dụng các giải pháp tối ưu công nghệ quản trị, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động của các nhà máy, tận dụng tốt thời cơ, mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, gia tăng thị phần kinh doanh xăng dầu ở trong nước, thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao đó là: “Trong mọi tình huống, không để đứt gãy, không để thiếu nguồn cung xăng dầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội,” tạo ra kỷ lục mới về công suất hoạt động các nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất phân bón, về sản lượng sản xuất, kinh doanh về doanh thu.

Liên danh PTSC - Sembcorp đón nhận giấy phép khảo sát các dự án nănglượng tái tạo ngoài khơi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về các chỉ tiêu tài chính, nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động các nhà máy, mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, nên tất cả các chỉ tiêu tài chính của PetroVietnam hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 đến 5 tháng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu sau 62 năm lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Cũng trong năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm. Tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí, thực hành tiết kiệm toàn Tập đoàn năm 2023 đạt 3.072 tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch.

Những kết quả trên khẳng định PetroVietnam đã tích lũy đủ nguồn lực, kinh nghiệm để tham gia đầu tư và kinh doanh lĩnh vực công nghiệp-năng lượng tái tạo ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là điện gió ngoài khơi./.