Ba doanh nghiệp pin hàng đầu của Hàn Quốc gặp khó do doanh số xe điện giảm tốc

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô và Di động Hàn Quốc, nước này xuất khẩu 81.631 xe điện trong quý 1 năm nay, đánh dấu mức giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện chậm lại ảnh hưởng đến các công ty pin hàng đầu của Hàn Quốc. (Nguồn: Korea JoongAng Daily)

Theo dữ liệu và các quan chức trong ngành ngày 1/5, ba công ty pin hàng đầu của Hàn Quốc - Samsung SDI, LG Energy Solution và SK On - đã bị ảnh hưởng đáng kể do tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện (EV) chậm lại cả ở Hàn Quốc và ở nước ngoài, do nhu cầu về pin EV đã giảm sau một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển của ngành.

Mặc dù trải qua cú sốc thu nhập nhỏ hơn so với các đối thủ trong nước, Samsung SDI báo cáo lợi nhuận hoạt động quý 1 năm 2024 giảm 28,8% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty ghi nhận kết quả hoạt động tương đối tốt nhờ sự gia tăng doanh số pin cung cấp cho các nhà sản xuất ôtô cao cấp như BMW.

Nhưng LG Energy Solution ghi nhận lợi nhuận hoạt động giảm 75,2%, trong khi SK On có kết quả kinh doanh đáng quan ngại trong quý 1.

Công ty liên kết SK báo cáo khoản lỗ hoạt động 331,5 tỷ won (238,83 triệu USD), chủ yếu do doanh số bán hàng chậm chạp ở Bắc Mỹ. Đây là mức tăng đáng kể so với khoản lỗ 18,6 tỷ won được báo cáo của quý 4 năm 2023.

Các quan chức trong ngành cho rằng doanh thu sụt giảm của những công ty pin Hàn Quốc là nguyên nhân khiến tâm lý ngành xe điện giảm sút.

Một quan chức của một hãng sản xuất ôtô cho biết sự sụt giảm thu nhập đã được dự đoán rộng rãi, vì hầu hết các nhà sản xuất ôtô đã giảm tốc độ sản xuất xe điện kể từ cuối năm 2023, trong đó ngành công nghiệp xe điện đang bước vào giai đoạn đầu bão hòa.

Quan chức này nói: “Hầu hết các nhà sản xuất ôtô đang định hình lại chiến lược hoạt động bằng cách tập trung vào việc bán xe hybrid thay vì xe điện. Do đó, các công ty pin sẽ cần duy trì sự linh hoạt trong kế hoạch đầu tư thiết bị của mình cho đến khi nhu cầu về xe điện lấy lại sức sống.”

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô và Di động Hàn Quốc, Hàn Quốc đã xuất khẩu 81.631 xe điện trong quý 1 năm 2024, đánh dấu mức giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, với nhu cầu xe điện giảm nhanh chóng, xuất khẩu trong tháng 3/2024 giảm mạnh 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Để đáp lại, các công ty sản xuất pin đã quyết định điều chỉnh lại chiến lược đầu tư của mình và áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn trước những thay đổi tiềm tàng của điều kiện thị trường.

Phát biểu với các nhà đầu tư trong một cuộc gọi hội nghị gần đây, ông Lee Chang-sil, Giám đốc Tài chính của LG Energy Solution, cho biết công ty sẽ thực hiện các biện pháp chủ động để dự đoán và giải quyết mọi thay đổi tiềm ẩn trên thị trường. Giám đốc Lee nói: “Chúng tôi sẽ tối đa hóa công suất của các cơ sở hiện có để giảm chi phí cố định và nâng cao lợi nhuận.”

Là chi nhánh sản xuất pin của SK Innovation, SK On cũng chia sẻ chiến lược tương tự bằng cách duy trì tính linh hoạt trong tiến trình mở rộng cơ sở sản xuất của công ty.

Ông Kim Jin-won, Giám đốc Tài chính của SK Innovation, chia sẻ: “Chúng tôi sẽ quản lý linh hoạt lịch trình mở rộng công suất để đáp ứng mọi thay đổi về nhu cầu của khách hàng.”./.



