VIB cùng hơn 150 thương hiệu lớn ưu đãi đến 40% cho chủ thẻ tín dụng. (Ảnh: Vietnam+)

Thẻ tín dụng VIB cùng hơn 150 thương hiệu lớn mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn đáp ứng đa dạng nhu cầu chi tiêu phổ biến của đông đảo chủ thẻ.

VIB Travel - Giảm 40%: Vi vu muôn nơi

Mùa hè luôn gắn liền với những chuyến du lịch về biển hay lên rừng, trong nước lẫn xuất ngoại. Sở hữu thẻ tín dụng VIB, người dùng sẽ có thêm “trợ thủ” san sẻ chi phí từ vé máy bay, tour tham quan, khách sạn nghỉ dưỡng…

Bên cạnh hợp tác lâu dài với Vietnam Airlines, VIB còn kết hợp với Qatar Airways mang tới ưu đãi giảm 10% giá vé các chuyến bay xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến châu Âu và châu Mỹ.

Ngoài ra, chủ thẻ cũng có thể mua vé máy bay của các hãng hàng không khác cùng với tour du lịch, phòng khách sạn, vé tham quan… được ưu đãi hấp dẫn tại các đơn vị phân phối trực tuyến.

Thẻ tín dụng VIB Family Link sẽ giảm phí, tăng hoàn điểm thế nào từ 27/4? Từ ngày 27/4, chủ thẻ VIB Family Link có thể dựa theo nhu cầu thực tế của gia đình để đăng ký một trong ba danh mục chi tiêu gồm giáo dục, y tế, bảo hiểm và nhận hoàn điểm lên đến 10%.

Cụ thể, chủ thẻ VIB được giảm đến 300.000 đồng tại Traveloka, giảm 200.000 đồng tại Klook, giảm 500.000 đồng tại Trip.com, giảm 700.000 đồng tại Agoda… Nếu đặt tour du lịch nước ngoài có giá trị cao, bạn nên tận dụng ưu đãi giảm 1,5 đồng hóa đơn từ 30 triệu đồng tại Vietravel, giảm 5% tối đa 1 triệu đồng cho mỗi vé tour từ 10 triệu đồng tại Lửa Việt Tours…

Đặt phòng lưu trú tại Việt Nam, người dùng được giảm 40% tại Pullman Phú Quốc, giảm 30% tại Ibis Style Vũng Tàu, giảm 20% tại Legacy Yên Tử - MGallery, giảm 15% tại New World Phú Quốc, và còn nhiều khách sạn khác nữa trên mọi miền đất nước.

Các doanh nhân đam mê bộ môn golf cũng có thể tham khảo các ưu đãi tại Tam Đảo Golf, Sea Links Golf, Long Thành Golf, Vinpearl Golf, Sông Bé Golf, Vietnam Golf… khi sử dụng thẻ VIB.

VIB Shop - Giảm 20%: Mua sắm không lo về giá

Những người giỏi tiết kiệm đều có thói quen tận dụng các ưu đãi khi chi tiêu. Chính vì vậy, mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử rồi thêm mã giảm giá vào bước thanh toán, đã trở thành thói quen thường thấy của nhiều người.

Chủ thẻ VIB sẽ có nhiều đặc quyền hơn với hàng loạt mã giảm giá 200.000 đồng trên Shopee vào mỗi thứ Năm, ngày đôi đặc biệt (6/6…) và ngày hội thẻ 20 hàng tháng. Mua sắm trên Lazada, mã giảm giá 100.000-500.000 đồng cũng sẵn sàng đồng hành cùng chủ thẻ khi mua sắm, áp dụng vào các ngày Lazmall sale, Mega sale, ngày đôi và ngày hội thẻ VIB 20 hàng tháng.

Hè này, dù cần đổi điều hòa mới hay mua thêm kem chống nắng cho da, người dùng thẻ tín dụng VIB đều có thể tìm thấy những deal tốt tương ứng. Luôn có nhiều chương trình giảm giá đáng kể dành riêng cho chủ thẻ như giảm 1 triệu đồng cho hóa đơn từ 20 triệu đồng tại CellphoneS, giảm giá 15% tại Electrolux hoặc 45% tại LG, giảm 20% tương đương 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng tại The Face Shop, Beauty Box…

Việc mua sắm thực phẩm, vật dụng cho gia đình cũng trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn khi được giảm 20.000 đồng tại GrabFood, giảm 40.000 đồng tại ShopeeMart, giảm đến 50.000 đồng tại ShopeeFood, hoàn tiền 100.000 đồng tại Lotte Mart…

VIB Dine - Giảm 30%: Khám phá ẩm thực hè

Hè về, ẩm thực cũng đổi món theo mùa, thêm nhiều thực đơn giải nhiệt mới lạ để chiều lòng khách hàng. Cùng với tâm lý tìm đến những địa điểm ăn uống thoáng mát của người dùng, VIB đã thiết kế loạt ưu đãi cực hấp dẫn cho hơn 50 thương hiệu nhà hàng trang bị phòng điều hòa.

Các ưu đãi ăn uống đa dạng dành cho chủ thẻ gồm giảm 10% tại Papas’ Chicken, Beauty in The Pot Vietnam, Octo Tapas Restobar, Capos Spanish Tapas Bar…; giảm 20% khi dùng bữa tại ẩm thực chay Araham Vegan, nhà hàng Nhật Miyen Japanese Cuisine; gọi món ăn giao tận nơi được giảm đến 30% trên ShopeeFood.

Đối với ẩm thực cao cấp, chủ thẻ tín dụng VIB sẽ được giảm 15%

Người dùng còn được tận hưởng mức ưu đãi 10% trên hóa đơn ăn uống tại chuỗi 13 nhà hàng của IN Dining gồm Sushi Tei, Shri Lounge, The Log, Âu Lạc Do Brazil, Carpaccio, Jumbo Seafood, Crystal Jade Palace, Dynasty House, Marina Seafood, Tib, Spice World, GEM Café và Mojo Café.

Đối với ẩm thực cao cấp, khách hàng sẽ được giảm 15% tại InterContinental Saigon Hotel (Basilico, Yuchu và Market 39); giảm 20% tại các nhà hàng bên trong Sofitel Saigon Plaza (Mezz, Le17 Bistro, ST25 by KOTO, S Pool Bar và Solicious) và New World Saigon Hotel (Whisper, Park View và Black Vinegar); giảm đến 25% tại Renaissance Riverside Saigon Hotel (Viet Kitchen, Kabin, Liquid Sky Bar và Rbar).

Chủ thẻ hạng Platinum hoặc World còn được phục vụ riêng với thực đơn đặc biệt của nhà hàng Square One, Opera tại Park Hyatt Saigon. Ngoài ra, nếu có dự định làm lễ cưới trong năm nay, chủ thẻ tín dụng VIB sẽ được giảm ngay 10% tại Metropole Wedding, Gala Center Wedding…

VIB Move - Giảm 20%: Đi lại thuận tiện

Nắng hè oi bức thường khiến nhiều người ngại ra đường, mỗi lần đi chợ, đi làm hoặc đi học mà có xe công nghệ đưa rước tận nơi thì còn gì bằng. Với loạt ưu đãi mới từ VIB, những chuyến đi thường nhật này sẽ có giải pháp đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều.

Các cuốc xe công nghệ nay sẽ có giá tốt hơn với ưu đãi giảm 20% tương đương 20.000 đồng mỗi ngày tại Grab Khi di chuyển xa, chủ thẻ VIB có ưu đãi giảm ngay 20.000 đồng khi mua vé xe khách qua Vexere.com, hoặc có thể thuê xe với ưu đãi giảm 250.000 đồng tại Mitoto, giảm 10% tại Hertz, Rentalcars.com.

Đặc biệt, các ưu đãi giảm giá đều được áp dụng đồng thời với ưu đãi trả góp. Chủ thẻ có thể chủ động chọn phần tiền muốn trả góp, ví dụ như chi tiêu du lịch hơn 100 triệu đồng cho vé máy bay, khách sạn, đặt tour… và chọn trả góp 60 triệu đồng.

Ngoài mức phí cạnh tranh, kỳ hạn trả góp cũng dài hơn - 18, 24, 36 tháng so với trước đây chỉ 3, 6, 9, 12 tháng – giúp chủ thẻ dễ dàng chia nhỏ các khoản chi tiêu lớn như bảo hiểm, viện phí, học phí, lễ cưới, du lịch dài ngày… để cân đối tài chính./.