Phá hai vụ án ma túy có số lượng lớn, thu giữ 1 khẩu súng

Công an các huyện Vân Hồ và Mộc Châu (tỉnh Sơn La) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một số đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn.

Cụ thể, vào 20 giờ ngày 29/7, tại bản Co Cháy (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La), tổ công tác Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Lóng Sập, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập phá chuyên án, bắt thành công 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Tráng Thị Dợ (sinh năm 1981) và Lầu Thị Xi (sinh năm 2003) cùng trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La. Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm: 2 bánh heroin, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, ngày 26/7, tại bản Tân Thành, xã Chiềng Xuân (huyện Vân Hồ, Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phá thành công chuyên án, bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Phàng A Sử (sinh năm 1976, trú xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La). Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm 29 túi hồng phiến bên trong chứa 5.240 viên, 1 khẩu súng, 14 viên đạn kim loại và một số vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực giáp biên giới về bán kiếm lời, nhưng chưa thực hiện được hành vi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hai vụ việc trên./.

