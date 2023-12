Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc kết thúc sứ mệnh tại Mali

MINUSMA cho biết lực lượng này đã nhanh chóng rút khỏi Ber do tình hình an ninh đang xấu đi trong khu vực và những rủi ro cao gây ra cho những binh sỹ mũ nồi xanh.

Một số chuyên gia lo ngại tình hình an ninh ở Mali có thể trở nên tồi tệ hơn khi phái bộ MINUSMA rời đi khiến quân đội nước này cùng với 1.000 binh sỹ Nga Wagner phải hợp lực chống lại phiến quân.

28/01/2023 14:46

Liên hợp quốc đặc biệt chỉ trích những cản trở đối với quyền tự do đi lại của binh sỹ MINUSMA, một yếu tố được cho là then chốt đối với một số thành viên của Hội đồng Bảo An.