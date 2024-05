Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa Các nước ASEAN 2024.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa Các nước ASEAN lần thứ tư-Việt Nam 2024 là dịp để họa sỹ Việt Nam và họa sỹ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động.

Đây cũng là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, nhằm tăng cường hiểu biết, đoàn kết ASEAN đồng thời là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các họa sỹ đương đại ASEAN.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Mã Thế Anh, Cục Trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết: Từ năm 2012 và các năm 2016, 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công ba lần Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN.

Đây là triển lãm chuyên đề tranh in quốc tế được tổ chức định kỳ bốn năm/lần tại Việt Nam, nhằm thu hút, phát triển và giao lưu trao đổi nghệ thuật của các nghệ sỹ trong khu vực ASEAN, tạo nên một sân chơi định kỳ của nghệ thuật đồ họa tạo hình, thúc đẩy sự phát triển của giới nghệ thuật các nước ASEAN.

Theo ông Mã Thế Anh, từ thành công của Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa Các nước ASEAN trước đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng đề án tổ chức thực hiện trong năm 2024, để tiếp tục phát triển, nâng tầm nghệ thuật tranh đồ họa, tạo cơ hội cho các họa sỹ đồ họa trong nước được giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong sáng tác với các nước trong khu vực ASEAN. Qua đó, khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng, đối với sự phát triển của nền mỹ thuật trong khu vực ASEAN.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa Các nước ASEAN năm 2024 là công dân của các nước ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi có đề tài sáng tác về cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên, đất nước hòa bình, đoàn kết hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại của các nước ASEAN cùng quan tâm, chia sẻ.

Các tác phẩm dự thi thuộc các thể loại sau: Tranh in nổi (gồm khắc gỗ, cao su, khắc bìa và các kỹ thuật in nổi khác); Tranh in lõm (gồm khắc kim loại, khắc mica, khắc trên phim, khắc lõm cảm quang, collagraph); Tranh in phẳng (gồm in đá, litho trên kim loại, litho trên gỗ); Tranh in xuyên (gồm in lưới, in trổ khuôn); Tranh in độc bản; Tranh in các kỹ thuật khác (gồm cyanotype (blue print), tranh in kỹ thuật số); Tranh in đa chiều (gồm sắp đặt tranh in, book art tranh in, tranh in nhiều lớp).

Các tác phẩm gửi dự thi được sáng tác từ năm 2020 đến nay. Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa ba tác phẩm. Mỗi tác phẩm là một file định dạng JPG, kèm theo một file văn bản đầy đủ thông tin tác giả, tác phẩm.

Thời gian gửi tác phẩm dự thi gồm hai vòng.

Vòng 1, các tác giả gửi file ảnh chụp tác phẩm dự thi cho Ban Tổ chức để tuyển chọn tác phẩm trưng bày theo địa chỉ: aseangraphicarts2024@gmail.com. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 5/8/2024.

Vòng 2, tác giả gửi tác phẩm được lựa chọn từ vòng 1 về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, 38 Cao Bá Quát, Ba Đình (Hà Nội) để Ban Tổ chức triển lãm và chấm giải thưởng.

Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao một giải Nhất, ba giải Nhì, năm giải Ba, bảy giải Khuyến khích để trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc./.

