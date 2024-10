Phát hiện nhiều bộ phận cơ thể người tại quán karaoke bỏ hoang

Lực lượng Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phong tỏa quán Karaoke An Phú bị bỏ hoang, nơi phát hiện một số bộ phận thi thể người, để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Sáng 16/10, người dân đã trình báo qua điện thoại với cơ quan công an về việc phát hiện bộ phận cơ thể người tại quán Karaoke An Phú đã bị bỏ hoang (phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương).

Lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) có mặt tại hiện trường và tiến hành kiểm tra bên trong.

Tại tầng trệt, cách cửa ra vào khoảng 20m, lực lượng chức năng phát hiện bộ phận cơ thể gồm phần đầu và cánh tay rời nhau, đang trong quá trình phân hủy nặng.

Ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Cơ quan Công an thành phố Thuận An đang khẩn trương tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra, nhằm xác định danh tính của nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Karaoke An Phú là một cơ sở đã bị bỏ hoang từ sau vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng vào năm 2022.

Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành./.

Bình Thuận: Phát hiện thi thể dưới sông, phần đầu có nhiều vết thương Nạn nhân được xác định là ông H.H (sinh năm 1968, trú tại thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân); khám nghiệm bước đầu cho thấy trên phần da đầu của nạn nhân có nhiều vết thương.