Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng​

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/7, một số vụ việc vi phạm pháp luật tại Nghệ An và Tây Ninh đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Triệt phá đường dây ma túy

Các đối tượng trong đường dây chủ yếu là con nghiện ma túy và có sử dụng hung khí khi thực hiện hoạt động mua bán.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/7, tại bản Na Án (xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) và Công an huyện Quỳ Châu đồng chủ trì đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng: Hồ Minh Truyền (sinh năm 1979, trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ); Lô Văn Việt (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) và Lô Xuân Vinh (sinh năm 1983, trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu).

Đối tượng Hồ Minh Truyền là chủ mưu, cầm đầu, móc nối với các đối tượng còn lại để tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quỳ Châu đi huyện Tân Kỳ và các huyện lân cận tiêu thụ.

Đặc biệt, các đối tượng mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả khi bị Công an phát hiện. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 3.650 viên ma túy tổng hợp, 80 gam heroin và 5 dao, kiếm các loại.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời tiết mưa gió, Hồ Minh Truyền và Lô Văn Việt vận chuyển số lượng lớn ma túy vừa mua của Lô Xuân Vinh từ huyện Quỳ Châu đưa về huyện Tân Kỳ để tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ, các đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá cược bóng đá. (Ảnh: TTXVN phát)

Bắt các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc

Chiều 19/7, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Sầu Văn Toàn (sinh năm 1989), Đặng Anh Tuấn (sinh năm 1979), Trần Văn Bảo (sinh năm 1975) cùng ngụ thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, ngày 10/7, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành triệt xóa, bắt quả tang đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá cược bóng đá do đối tượng Sầu Văn Toàn cầm đầu.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 20 đối tượng nên mời về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ gồm: Hơn 52 triệu đồng, 14 điện thoại di động, 6 xe mô tô cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng Sầu Văn Toàn, thông qua một web trên mạng xã hội có hình thức cá cược, bắt tỉ lệ thắng, thua dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số đề.

Sau đó, Toàn phân chia ra cho các đối tượng đàn em để tổ chức cho các con bạc bắt cá cược bóng đá, ghi số đề, số tiền thắng thua được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Qua điều tra, xác minh ban đầu, số tiền giao dịch đánh bạc thể hiện trên trang mạng cá độ bóng đá là trên 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hòa Thành đang tiến hành điều tra xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

