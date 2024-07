Thanh Hóa: Lật tẩy các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Biên phòng Thanh Hóa bắt đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy. (Ảnh: TTXVN phát)

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào diễn biến rất phức tạp, ma túy được các đối tượng mua bán, vận chuyển, tập kết về tỉnh Hủa Phăn (Lào) để trung chuyển thâm nhập vào Việt Nam.

Trong nội địa, đối tượng cầm đầu các điểm mua bán lẻ thường không trực tiếp tham gia, chỉ đứng sau chỉ đạo, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động, chúng sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Do đó, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.

Mới đây, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về tỉnh Thanh Hóa tiêu thụ, thu giữ 500 viên hồng phiến, ma túy đá.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, khi có người mua ma túy, các đối tượng tại Thanh Hóa sẽ gom đơn, rồi báo cho đối tượng tại Hà Nội gửi ma túy về tỉnh qua xe khách.

Khi gửi hàng, các đối tượng thường lấy tên và số điện thoại ảo tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, do đó, lực lượng Công an phải triển khai nhiều giải pháp bắt giữ.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Lực, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa, cho biết thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi, chúng chỉ liên hệ với nhau qua mạng xã hội và không biết mặt nhau.

Những đối tượng trong tỉnh được thuê lại, công giao dịch đều chuyển qua tài khoản ảo nên công tác phát hiện, bắt giữ gặp khó khăn. Do đó, để phá được án cần quyết tâm lớn của lực lượng Công an.

Với phương châm chặn đứt nguồn cung, bắt giữ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lực lượng Công an đã có nhiều cách làm mới để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Tại xã ven biển Quảng Nham, huyện Quảng Xương, lực lượng Công an luôn tuần tra, kiểm soát khu vực cảng cá để nắm bắt thông tin từ chủ tàu, thuyền, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tác hại của ma túy đến ngư dân.

Công tác tuyên truyền đang là giải pháp Công an xã Quảng Nham đẩy mạnh. Nhờ chủ động từ sớm, từ xa, tình hình tội phạm ma túy tại xã ven biển này được giữ vững ổn định.

Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, cho biết do hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế nên việc tuyên truyền cho chủ tàu, thuyền biết khi phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy sẽ báo lực lượng Công an là rất quan trọng. Nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng, chống ma túy, an ninh địa bàn đang được giữ vững.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, lực lượng Công an đã có nhiều đổi mới, cách làm hay trong phương pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, Công an Thanh Hóa đã đấu tranh, bắt giữ 24 vụ, khởi tố hơn 80 bị can, thu giữ gần 15kg heroin và ma túy tổng hợp.

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định lực lượng Cảnh sát ma túy luôn thay đổi phương pháp đấu tranh, triệt phá đối với loại tội phạm này.

Đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đấu tranh 3 lớp, chuyển hóa địa bàn các huyện miền núi từ vùng đỏ sang vùng vàng và từ vùng vàng sang vùng xanh. Nhờ đó đã hạn chế được tội phạm ma túy, giữ gìn bình yên địa bàn.

Còn trên tuyến biên giới thuộc tỉnh Thanh Hóa, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn ra rất phức tạp. Ma túy chủ yếu được cất giấu lẫn trong hàng hóa, hàng gửi thông qua xe khách, dịch vụ chuyển phát nhanh, hầu hết đối tượng trong các đường dây ma túy lớn đều trang bị vũ khí nóng, chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Do đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng áp dụng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào nội địa.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ trên 500kg ma túy các loại.

Đặc biệt, trong tháng 6/2024, tại huyện biên giới Mường Lát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang một đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng này rất manh động, liều lĩnh, quá trình bắt giữ đối tượng đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt, hòng trốn qua biên giới.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết các đối tượng hiện nay rất manh động và tinh vi, lợi dụng hoạt động du lịch để đưa ma túy qua biên giới.

Thủ đoạn của chúng là cất giấu rất kỹ trong các phương tiện. Ngoài ra, chúng lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số nhận biết còn hạn chế để nhờ, thuê vận chuyển ma túy xuống nội địa tiêu thụ.

Để đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đơn vị đã triển khai rất quyết liệt, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, đường mòn, lối mở.

Đặc biệt là tăng cường lực lượng, phương tiện ở khu vực có cửa khẩu biên giới thuộc hai huyện Mường Lát, Quan Sơn để triển khai bắt giữ các đối tượng.

Phương thức hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng và các cấp, ngành trên địa bàn Thanh Hóa nói chung cần có giải pháp căn cơ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa với loại tội phạm này./.

