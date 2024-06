Phát triển tích cực, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 2. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, chiều 5/6, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ hai.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực, hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand trên các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, giao lưu nhân dân...

Hai bên đánh giá cao và nhất trí nhiều biện pháp cụ thể nhằm triển khai những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hồi tháng 3/2024.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị các hoạt động đối ngoại trong năm 2025 khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó có việc trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế-thương mại còn nhiều tiềm năng và nhất trí triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ USD vào năm 2026, bao gồm tăng cường kết nối hai nền kinh tế, mở rộng tiếp cận thị trường, thực thi hiệu quả cam kết trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Hai bên nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực mới như nông nghiệp sạch, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng trong Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2024-2027 sẽ được sớm xây dựng.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm đóng góp hiệu quả vào những nỗ lực chung duy trì ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters khẳng định Đông Nam Á là khu vực New Zealand dành ưu tiên cao trong triển khai chính sách đối ngoại mới, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện và gắn kết hơn nữa; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters ghi lưu bút. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và New Zealand trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn tháng 7/2024-7/2027; đề nghị New Zealand tăng cường hợp tác vì phát triển bền vững ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong, nhất là hỗ trợ các nước Tiểu vùng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị New Zealand phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF).

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao là cơ chế hợp tác thường kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và New Zealand. Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tháng 9/2022 tại New Zealand. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 3 tại New Zealand năm 2025./.

