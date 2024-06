Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-New Zealand đạt mục tiêu 3 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 5/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm là dịp để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ tháng 3/2024.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương; đánh giá cao hai Bộ Ngoại giao duy trì cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao theo thỏa thuận tại Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2024; đề nghị hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các dự án, hoạt động hợp tác cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao hơn.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường các biện pháp nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao; khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp New Zealand tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh bên cạnh tăng cường và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực truyền thống, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, kinh tế số.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao và đề nghị Chính phủ New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand sinh sống, học tập và làm việc, qua đó đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và New Zealand cũng như quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và chứng kiến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam; cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ đối với quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters khẳng định New Zealand coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand; bày tỏ mong muốn trên cơ sở quan hệ tốt đẹp hiện có, hai bên sẽ sớm xây dựng khuôn khổ quan hệ mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters khẳng định Bộ Ngoại giao New Zealand sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc thu xếp các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới, cũng như tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; nhất trí phối hợp hiệu quả trong giai đoạn Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand (7/2024-7/2027).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters nhấn mạnh New Zealand coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN, bày tỏ mong muốn sớm đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí ủng hộ quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi tới Thủ tướng Christopher Luxon và chuyển lời mời Thủ tướng Christopher Luxon sớm thăm Việt Nam./.

