Việt Nam-New Zealand ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về tài chính

Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính là một trong ba văn kiện hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và New Zealand được ký kết trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 11/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Bùi Văn Khắng và bà Caralee McLeish, Giám đốc điều hành Bộ Ngân khố New Zealand đã ký kết và trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa hai bộ trong giai đoạn 2024-2026.

Đây là một trong ba văn kiện hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và New Zealand, khẳng định nỗ lực thúc đẩy và tăng cường hợp tác quốc tế hiệu quả của ngành Tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Toàn quyền New Zealand khẳng định luôn dành sự hỗ trợ, quan tâm đối với cộng đồng người Việt, đánh giá cộng đồng góp phần làm giàu thêm bản sắc dân tộc New Zealand.

Trước đó, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng đã có buổi hội đàm song phương với bà Caralee McLeish. Hai bên đã thảo luận chuyên sâu về hợp tác tài chính, đặc biệt là đánh giá và định hướng các ưu tiên, giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới đồng thời hướng đến tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 2021-2024 triển khai Đối tác Chiến lược và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Tại đây, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng và Giám đốc điều hành Caralee McLeish cùng đánh giá cao về những nỗ lực và kết quả hợp tác toàn diện mà Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand đã đạt được trong thời gian qua, bao gồm: Triển khai Biên bản hợp tác tài chính (MOA) giai đoạn 2021-2023, Triển khai nghiêm túc và hiệu quả các cam kết hội nhập tài chính tại các hiệp định thương mại tự do [Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)] và các khuôn khổ đa phương [Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF)…) và các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc… Trên cơ sở đó, hai bên đã chia sẻ những nhận định để tiếp tục thúc đẩy, tạo đột phá và phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa Việt Nam và New Zealand.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng có buổi tọa đàm song phương với Giám đốc điều hành Bộ Ngân khố New Zealand. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo bà Caralee McLeish, việc đàm phán và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính cấp Bộ giai đoạn 2024-2026 thể hiện nỗ lực của ngành Tài chính hai nước trong việc cụ thể hóa, xác định những định hướng lớn và tiềm năng hợp tác trong giai đoạn mới, thực hiện mục tiêu nâng cao đối thoại và hợp tác kỹ thuật trong quản lý và hoạch định chính sách tài chính-ngân sách-tài khóa.

Hai bên đã thảo luận chuyên sâu về hợp tác tài chính và hướng đến tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động 2021-2024 triển khai Đối tác Chiến lược và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. (Ảnh: Vietnam+)

Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cũng bày tỏ mong muốn Bộ Ngân khố New Zealand tập trung hỗ trợ và nâng cao hợp tác đối với Việt Nam ở các lĩnh vực, như: Hoạch định chiến lược, dự báo và mô hình kinh tế vĩ mô; Quản lý ngân sách và chính sách tài chính bao gồm quy trình ngân sách hàng năm, ngân sách dựa trên kết quả và hiệu quả tác động, quản lý nợ công; Chính sách thuế, đặc biệt khi Bộ Tài chính Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi toàn diện các luật thuế, sẽ tác động đến môi trường đầu tư; Hợp tác quốc tế, trong đó có ổn định kinh tế quốc tế; tham gia và hợp tác tại các diễn đàn toàn cầu và khu vực, các cơ chế thúc đẩy các thành viên tham gia các tiến trình khu vực; Phương pháp và kinh nghiệm xây dựng Báo cáo tài chính Chính phủ, tài chính công,…

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Khắng, đây là những lĩnh vực mà Bộ Ngân khố New Zealand có thế mạnh và có thực tiễn tốt, có thể giúp Việt Nam nghiên cứu, áp dụng, tạo hiệu quả thực chất thông qua các điều hành ngân sách-tài khóa cụ thể.

Mặt khác, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cũng khẳng định Bộ Tài chính Việt Nam cam kết tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, nỗ lực tạo đột phá, triển khai hiệu quả các khung khổ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính với Bộ Ngân khố New Zealand, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế của hai nước trong giai đoạn mới./.