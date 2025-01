Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà Tết tại Đắk Lắk

Chiều 18/1, Đoàn công tác của Trung ương do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết tại Công an tỉnh Đắk Lắk và các gia đình chính sách tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Thăm và tặng quà Tết tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong năm qua.

Đặc biệt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” Đề án xây tặng 1.200 căn nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, do đó Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động bám sát cơ sở, nắm tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường đảm bảo tốt an ninh trật tự trên tuyến biên giới và nội địa; toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, phá hoại, phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, bảo đảm tốt an ninh nông thôn, an ninh buôn làng; chủ động vô hiệu hóa những âm mưu phá hoại của các đối tượng phản động trong, ngoài nước; thực hiện phương châm “nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, thống nhất nhận định để tham mưu đúng, trúng, kịp thời xử lý nhanh gọn không để bị động bất ngờ.”

Đặc biệt, nắm bắt và giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và ứng trực và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã đến thăm và trao quà Tết hai gia đình chính sách là ông Nguyễn Văn Sẻ (sinh năm 1956, thương binh 81%) và ông Phùng Đình Quý (sinh năm 1957, thương binh 81%) tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại các gia đình chính sách, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc; ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên và gửi lời chúc Tết đến các gia đình. Đồng thời, đề nghị các gia đình chính sách tiếp tục nêu gương sáng trong cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương./.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà Tết tại Bắc Giang Phó Thủ tướng Thường trực ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời chúc người có công, bà con nhân dân địa phương đón Tết vui tươi, đầm ấm.