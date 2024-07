Phụ tải điện toàn quốc tiếp tục ở mức cao, huy động linh hoạt các nguồn điện

Nhân viên EVN kiểm tra vận hành các thiết bị điện. (Ảnh: Evn)

Đại diện Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết trong tuần qua, các nhà máy thủy điện theo tình hình thủy văn thực tế đã được linh hoạt huy động, đồng thời đảm bảo công suất khả dụng để đáp ứng cao điểm nắng nóng khu vực miền Bắc.

Phụ tải tuần qua ở mức cao

Thống kê của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy tính từ đầu năm đến nay, phụ tải điện toàn quốc tăng trưởng khoảng 11.3% so với cùng kỳ năm 2023 Trong đó, phụ tải miền Bắc ghi nhận đạt 474,7 triệu kWh; Phụ tải miền Trung ghi nhận đạt 85,2 triệu kWh.

Sản lượng trung bình ngày là 924 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 9,5 triệu kWh. Công suất cực đại trong tuần đạt 46298.4 MW, cao hơn 765,7 MW so với tuần trước.

Cũng trong tuần vừa qua, các nhà máy thủy điện theo tình hình thủy văn thực tế đã được linh hoạt huy động, đồng thời đảm bảo công suất khả dụng để đáp ứng cao điểm nắng nóng khu vực miền Bắc.

Thống kê cho thấy sản lượng thủy điện trung bình ngày trong tuần vừa qua đạt khoảng 390,6 triệu kWh. Sản lượng nhiệt điện trung bình ngày trong tuần qua đạt khoảng 363,6 triệu kWh; không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than. Sản lượng năng lượng tái tạo (không tính thuỷ điện) trung bình ngày trong tuần khoảng 103,3 triệu kWh.

Bên cạnh đó, huy động nhà máy nhiệt điện Ninh Bình theo nhu cầu hệ thống, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 huy động các tổ máy bằng nhiên liệu khí LNG tái hóa theo nhu cầu hệ thống và cam kết tiêu thụ.

Trào lưu truyền tải trên lưới điện 500kV dọc trục trong tuần qua theo chiều từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và đảo chiều ngược lại trong các khung giờ ban ngày khi năng lượng tái tạo phát cao (khoảng từ 9h-15h). Mức truyền tải nặng nhất trên các đường dây 500kV Nho Quan-Nghi Sơn-Hà Tĩnh và cung đoạn Trung-Nam.

Xây dựng phương án vận hành phù hợp

Theo dự báo, tuần tới nền nhiệt độ tuy có giảm nhưng vẫn duy trì ở mức trên 30 độ C, do đó, nhu cầu điện vẫn duy trì ở mức cao. Do vậy, đại diện Cục Điều tiết điện lực thông tin các giải pháp chủ yếu được triển khai như, các nhà máy thủy điện tiếp tục được khai thác, vận hành linh hoạt theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 07/2024, đáp ứng ràng buộc lưới điện/nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo Quy trình liên hồ.

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ huy động các nhà máy nhiệt điện than theo nhu cầu hệ thống, đồng thời đảm bảo các ràng buộc giới hạn truyền tải của lưới điện, quán tính hệ thống và chất lượng điện áp.

Điện gió ngoài khơi góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Huy động các nhà máy tuabin khí theo theo nhu cầu hệ thống, đồng thời đảm bảo các ràng buộc giới hạn truyền tải của lưới điện, chất lượng điện áp và yêu cầu vận hành an toàn, ổn định của các mỏ khí theo đề nghị của PV GAS.

Ngoài ra, huy động cao nhất có thể năng lượng tái tạo theo nguồn nhiên liệu sơ cấp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và không làm quá tải các phần tử trên hệ thống điện.

“Để đảm bảo cung cấp điện, các đơn vị cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nhu cầu phụ tải, tăng cường công tác dự báo về công suất phụ tải và xây dựng phương án vận hành phù hợp nhằm ứng phó với các tình huống cực đoan đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia trong công tác vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh cung cấp điện. Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, chương trình điều hòa, điều tiết phụ tải…,” đại diện Cục Điều tiết điện lực cho hay./.