Phú Thọ: Phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bé gái mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Ngày 10/10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết đã phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công cho bé gái 1 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh không hậu môn.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, giúp trẻ có cơ hội phát triển và sinh hoạt bình thường trong tương lai.

Trước đó, ngày 18/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi N.B.A.T 1 tháng tuổi (trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng không có hậu môn bình thường ngay sau khi chào đời.

Qua thăm khám và xét nghiệm chẩn đoán, các bác sỹ xác định trẻ mắc dị tật bẩm sinh không hậu môn kèm rò trực tràng âm hộ, khiến phân đi qua lỗ dò nhỏ ở chân hai môi lớn.

Sau khi đánh giá toàn diện về thể trạng, dinh dưỡng, các dị tật phối hợp khác và khả năng đáp ứng phẫu thuật, các bác sỹ Khoa Ngoại nhi tổng hợp đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật tạo hình hậu môn khi bé được hơn 4 tuần tuổi.

Ca phẫu thuật được tiến hành bởi ê-kíp bác sỹ Khoa Ngoại nhi tổng hợp với kỹ thuật tạo hình hậu môn trước xương cùng sau trực tràng.

Các bác sỹ thăm khám sau phẫu thuật cho bệnh nhân nhi. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là một kỹ thuật phức tạp trong phẫu thuật ngoại nhi, đòi hỏi bác sỹ phải có kinh nghiệm, am hiểu giải phẫu vùng hậu môn-trực tràng và khả năng xử lý linh hoạt khi mổ. Ca phẫu thuật kéo dài trong 2 giờ và diễn ra thành công.

Sau 12 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, đại tiện qua hậu môn mới thuận lợi và đã được xuất viện. Trẻ được hẹn tái khám định kỳ để thực hiện nong hậu môn theo phác đồ, giúp duy trì chức năng đại tiện lâu dài.

Không hậu môn (dị dạng hậu môn - trực tràng) là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, với tỷ lệ khoảng 1/4.000 trẻ sinh sống. Dị tật khiến ống trực tràng bị gián đoạn, phân không thể thoát ra ngoài qua đường tự nhiên, dễ gây tắc ruột, nhiễm trùng nặng, suy kiệt và có thể tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sỹ Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 90% trẻ có dị tật này kèm theo đường rò bất thường ra tầng sinh môn, niệu đạo, bàng quang hoặc âm đạo (ở bé gái).

Khoảng 10% trường hợp không có đường rò, lòng ruột bị gián đoạn hoàn toàn, dẫn đến tình trạng tắc ruột cấp tính. Đây là nhóm nguy cơ cao, cần can thiệp ngoại khoa ngay sau sinh.

Dị tật này khó phát hiện trong thai kỳ vì siêu âm thai thường không thể quan sát trực tiếp cấu trúc hậu môn - trực tràng. Do vậy, việc thăm khám kỹ lưỡng ngay sau sinh và sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sỹ có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện và xử trí sớm.

Phẫu thuật tạo hình hậu môn ở trẻ sơ sinh là kĩ thuật khó, đòi hỏi sự chính xác trong khi mổ mà còn cần quản lý, theo dõi chặt chẽ sau mổ.

Cha mẹ có con sau phẫu thuật cần thực hiện nong hậu môn định kỳ theo hướng dẫn của bác sỹ.

Bên cạnh đó, nếu trẻ có các triệu chứng bất thường như nôn nhiều, chướng bụng, không đi ngoài được thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để thăm khám kịp thời./.

