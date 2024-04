Quân đội tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối sỹ quan Lục quân tham gia tổng duyệt. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 17/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổng duyệt diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả buổi tổng duyệt, nhấn mạnh so với các đợt hợp luyện trước đó, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có rất nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Đối với phần biểu diễn của Đoàn Nghi lễ Quân đội trước lễ diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lực lượng tham gia nghiên cứu tập luyện thêm các động tác khi di chuyển đội hình, làm rõ hình ảnh Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trong phần biểu diễn.

Bên cạnh đó, lực lượng pháo lễ lưu ý đảm bảo thời gian bắn chính xác. Khối dân công hỏa tuyến (xe đạp thồ) động tác cần dứt khoát, thể hiện được hào khí Điện Biên năm xưa…

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Lễ kỷ niệm không còn dài, trong đó bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần đi vào tinh chỉnh hàng ngũ, đặc biệt chú ý các động tác khi chuẩn bị diễu binh, diễu hành qua lễ đài.

Trong quá trình cơ động tới tỉnh Điện Biên, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần nêu cao trách nhiệm, sẵn sàng khắc phục khó khăn; chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Khi tới Điện Biên, nếu có vấn đề phát sinh, các khối báo cáo kịp thời với Tiểu ban diễu binh, diễu hành để được hỗ trợ điều kiện tối đa tùy theo tình hình thực tế tại địa bàn.

Các khối của quân đội sẽ tiến hành hợp luyện riêng tại Điện Biên trước khi tham gia sơ duyệt, tổng duyệt cùng các khối của công an và quần chúng để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ngày 7/5/2024.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm.

Để chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tiểu Ban diễu binh, diễu hành đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng chương trình.

Thời gian qua, các khối được huấn luyện đúng trình tự, từ cơ bản đến nâng cao, thuần thục động tác cá nhân đến hợp luyện theo đội hình các hàng, đội hình khối.

Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) - Cơ quan thường trực Tiểu ban diễu binh, diễu hành thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, các đơn vị trong công tác huấn luyện; tổ chức thống nhất lại những động tác còn yếu của các khối cũng như thống nhất phương pháp tổ chức duy trì luyện tập cho các khối phù hợp với từng giai đoạn huấn luyện.

Ngoài các buổi tập luyện, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức 6 lần hợp luyện theo kế hoạch, sau mỗi lần hợp luyện đã tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cụ thể đến từng khối và có ý kiến chỉ đạo khắc phục.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi tổng duyệt. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Khi tham gia hợp luyện, các khối đã bảo đảm trang phục, vũ khí trang bị thống nhất, sát đúng với điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Về chất lượng huấn luyện, hợp luyện của các khối, đối với các khối đứng đã bảo đảm thời gian đứng nghiêm trong quá trình luyện tập được từ 180-210 phút; quá trình đứng nghiêm bảo đảm tốt về tư thế tác phong nghiêm túc, đúng kỹ thuật động tác.

Các khối đi đã được huấn luyện cơ bản kỹ thuật động tác đi đều, đi nghiêm; quãng đường đi nghiêm qua khán đài đã đạt được 120-150m. Các khối có súng thực hiện động tác mang súng, treo súng, vác súng đi đều, nâng súng đi nghiêm cơ bản bảo đảm đúng về kỹ thuật động tác.

Qua các buổi hợp luyện cho thấy, nhìn chung chất lượng công tác huấn luyện diễu binh đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Động tác đội ngũ khối bảo đảm thống nhất, đồng đều.

Các khối đã hiệp đồng chặt chẽ, giữ được hàng ngang, hàng dọc và hình thành hàng chéo trong quá trình đi. Các khối đi nghiêm bước chân cơ bản chắc, có độ bền trong quá trình đi. Một số khối động tác đánh tay dứt khoát, có độ dừng tương đối tốt.

Tiêu biểu một số khối có kết quả tốt như khối chiến sỹ Đặc nhiệm, khối chiến sỹ Đặc công, khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam…

Cùng với việc tổ chức chỉ huy cơ động lực lượng diễu binh, diễu hành tới tỉnh Điện Biên chặt chẽ, đúng thời gian và bảo đảm an toàn, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã chỉ đạo bảo đảm toàn diện công tác hậu cần cho các lực lượng diễu binh, diễu hành tại thành phố Điện Biên Phủ; bảo đảm tốt về quân nhu, quân trang, vệ sinh, an toàn thực phẩm; vệ sinh phòng dịch; tổ chức tốt hoạt động khám, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, phòng chống say nắng, say nóng cho bộ đội./.

