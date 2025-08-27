Quan hệ Việt Nam và Panama sẽ ngày càng được củng cố và phát triển

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Panama (28/8/1975-28/8/2025), nguyên Đại sứ Panama tại Việt Nam Servio S. Samudio (nhiệm kỳ 2015-2020) đã dành cho phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh cuộc phỏng vấn độc quyền, trong đó chia sẻ nhiều cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc về chặng đường nửa thế kỷ gắn bó giữa hai dân tộc cách xa nửa vòng Trái Đất song luôn sát cánh cùng khát vọng hòa bình, phát triển và hợp tác.

Nguyên Đại sứ Samudio nhấn mạnh những thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Panama trong 50 năm qua là rất đáng khích lệ, tương xứng với những thành tựu mà mỗi quốc gia đạt được trong quá trình phát triển của mình.

Ông nhấn mạnh sau khi Việt Nam giành được độc lập, thống nhất đất nước, Panama là một trong những quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên công nhận nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong nhiều năm qua, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng, bao trùm nhiều lĩnh vực như văn hóa, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, hàng hải… tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác song phương.

Theo quan điểm của nguyên Đại sứ Samudio, Việt Nam và Panama có nhiều nét tương đồng về văn hóa và bản sắc dân tộc. Chính yếu tố này đã góp phần tạo dựng sự đồng cảm, mở ra những cánh cửa hợp tác mới và giúp các cuộc tiếp xúc, dù là ngoại giao hay nhân dân, diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và gần gũi.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác trong tương lai giữa hai nước, cả song phương lẫn trong khuôn khổ đa phương, ông Samudio khẳng định hợp tác giữa Việt Nam và Panama sẽ ngày càng được củng cố và phát triển, nhờ nỗ lực kế thừa và tiếp nối liên tục qua các thế hệ.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò của Đại sứ Nubiela Ayala - người đang đảm nhiệm trọng trách Đại sứ Panama tại Việt Nam, đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian vừa qua.

Theo nguyên Đại sứ Samudio, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong tương lai là rất lớn, gần như không giới hạn. Hai bên đã có nhiều thỏa thuận song phương và cũng phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương, trong đó có việc Panama luôn ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Trong tương lai, khi Việt Nam mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Panama, tôi tin chắc rằng hợp tác giữa hai nước sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời những thành tựu đã đạt được sẽ được nhân lên gấp bội."

Nhớ lại thời gian còn công tại Việt Nam, nguyên Đại sứ cho biết thật khó để chọn ra một vài kỷ niệm riêng biệt bởi có quá nhiều trải nghiệm sâu sắc. Ông coi nhiệm kỳ tại Việt Nam là quãng thời gian đặc biệt ý nghĩa nhờ tình cảm chân thành, tinh thần trách nhiệm và sự nhân văn mà ông nhận được từ các đồng nghiệp Việt Nam ở Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Panama đặt Tổng lãnh sự quán từ năm 1997.

Nguyên Đại sứ Samudio rất trân trọng sự hỗ trợ tận tình của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là Vụ châu Mỹ, ngay từ những ngày đầu tiên ông đặt chân tới Hà Nội.

Trong ký ức của mình, nguyên Đại sứ Samudio vẫn còn nguyên những hình ảnh bình dị mà sâu đậm như cụ bà bán bánh mì bên hồ Hoàn Kiếm, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ miền núi ở Sa Pa, ánh đèn lung linh trong lễ hội đèn lồng Hội An hay phong cảnh núi non thơ mộng ở Ninh Bình.

Những chuyến đi dọc chiều dài đất nước, từ Vũng Tàu đến Sa Pa, từ đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, đến hang Sơn Đoòng hùng vĩ đều để lại trong ông những ấn tượng khó phai.

Ông chia sẻ: “Nhưng hơn tất cả, điều làm tôi xúc động nhất chính là được hòa mình vào đời sống của người dân Việt Nam, đó là bữa cơm ấm áp trên nhà sàn cùng chia sẻ những món ăn dân dã, đó là những chén rượu cần. Mọi người đối đãi với tôi không chỉ như một nhà ngoại giao hay một người nước ngoài, mà như một người bạn thực sự trong đại gia đình Việt Nam”./.

Việt Nam-Panama hướng tới quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả Tiếp Đại sứ Nguyễn Văn Hải trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Panama José Raúl Mulino khẳng định Chính phủ Panama luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Việt Nam.