Việt Nam-Panama hướng tới quan hệ hợp tác thực chất và hiệu quả

Sáng 20/8 theo giờ địa phương, Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/8/1975- 28/8/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã chuyển lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam, chúc mừng Đại sứ Nguyễn Văn Hải chính thức trở thành Đại sứ Việt Nam tại Panama, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ góp phần tích cực đưa quan hệ Việt Nam-Panama lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong những năm gần đây, coi đó là cơ sở để hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi, Tổng thống José Raúl Mulino khẳng định Chính phủ Panama luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Việt Nam.

Tổng thống Panama bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, logistics, hàng hải và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam giao trọng trách làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Văn Hải đã trình bản sao Quốc thư lên Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Martínez-Acha Vásquez.

Nhân dịp này, hai bên khẳng định quyết tâm phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Panama (28/8/1975- 28/8/2025) tại Hà Nội và Panama City, bao gồm tổ chức các cuộc triển lãm ảnh và tư liệu, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa-nghệ thuật và kết nối doanh nghiệp, qua đó góp phần củng cố hiểu biết, tình đoàn kết và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Panama luôn được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương. Panama là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường Trung Mỹ và Caribe./.

Panama mong muốn cùng Việt Nam khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác Bộ trưởng Javier Martínez nhấn mạnh với vị trí chiến lược của kênh đào Panama và vai trò trung tâm logistics toàn cầu, Panama mong muốn cùng Việt Nam khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác.