Quan tâm, lắng nghe, giải quyết kịp thời, từ sớm những bức xúc ngay từ cơ sở

Ngày 31/7, tại thành phố Huế, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu tại Ngày hội.

Tại ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như thi nấu ăn, pha chế, cắm hoa; trình diễn thời trang áo dài; thi tìm hiểu pháp luật, triển lãm sách ảnh; trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ, thể thao... Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia trồng cây lưu niệm.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương những thành quả đạt được của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thành phố Huế với 117 mô hình hoạt động hiệu quả.

Tiêu biểu như: “Liên gia tự quản về an ninh, trật tự,” “Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù,” “Cơ sở kinh doanh nói không với ma túy” hay “Trường học thân thiện, an toàn” của Trường Cao đẳng Du lịch Huế, đơn vị tiên phong trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế công nhận.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, thành phố cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường, các cơ sở giáo dục ở thành phố Huế cần quan tâm triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cụ thể hóa bằng những nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với môi trường giáo dục.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nhấn mạnh lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có Công an các cấp của thành phố Huế cần nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, địa bàn; hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đồng thời quan tâm, lắng nghe, phối hợp giải quyết kịp thời, từ sớm những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 10 cán bộ, nhân viên của Trường Cao đẳng Du lịch Huế tích cực trong các hoạt động phong trào; 10 cá nhân thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn và 20 học sinh, sinh viên nghèo vượt khó của Trường Cao đẳng Du lịch Huế./.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân luôn xác định quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.