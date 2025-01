Thời cơ, thách thức với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự."

Phiên thứ nhất của tọa đàm có chủ đề “Một số nhận thức về kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam." Phiên thứ hai với chủ đề “Những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự."

Tại tọa đàm, các đại biểu, nhà khoa học và công an các đơn vị, địa phương đã tập trung phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề như: khẳng định kỷ nguyên mới là bước phát triển tất yếu, hợp quy luật vận động của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan điểm của Đảng về kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tập trung làm sáng tỏ, nhận thức rõ mục tiêu, thời cơ, thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, từ đó đề xuất giải pháp quán triệt, vận dụng, để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng; đổi mới mạnh mẽ tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia; làm tốt công tác tham mưu chiến lược, giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình cho rằng quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân cũng là quá trình bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng.

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tọa đàm khoa học: "Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự " là dịp để toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, hiểu biết sâu sắc hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Hiểu để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa tốt hơn. Hiểu để nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào các mặt công tác công an, tạo lập môi trường hòa bình để phát triển đất nước," ông Lê Hải Bình chia sẻ.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tọa đàm là diễn đàn quan trọng để tiếp tục đi sâu nghiên cứu, bàn thảo làm sáng tỏ, sâu sắc, đầy đủ hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn của kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới."

Phát biểu tổng kết, thay mặt 3 cơ quan đồng chủ trì, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định các tham luận của các đại biểu, nhà khoa học và công an các đơn vị, địa phương tại tọa đàm hết sức tâm huyết, sâu sắc, đa dạng, toàn diện.

Khái quát lại những nội dung lớn trong tọa đàm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dự báo những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bên cạnh thuận lợi, thời cơ là cơ bản, còn không ít nhưng khó khăn, thách thức.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ đó, lực lượng Công an nhân dân cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhận thức rõ hơn về Đảng cầm quyền. Thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Đổi mới phương pháp, tư duy làm việc; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy chế làm việc, quy trình công tác, tác phong công tác, lề lối làm việc, điều lệnh Công an nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ tư duy về bảo vệ an ninh, trật tự, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh quốc gia, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trước hết là tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện hệ thống pháp luật; chuyển đổi số; ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng cán bộ; đảm bảo cơ sở vật chất; trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại...

Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động sớm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tổ chức nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý những vấn đề mới đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, những thời cơ, thuận lợi, cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra; đồng thời, đề ra phương hướng, giải pháp hiệu quả nhằm đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về kỷ nguyên phát triển mới vào thực tiễn cuộc sống.

Cùng với đó là tăng cường công tác nắm, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự đồng thuận trong lực lượng Công an nhân dân và toàn xã hội; tích cực phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước./.

