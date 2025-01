Quảng Nam: Động đất độ lớn 3,8 xảy ra tại huyện Nam Trà My

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng sớm 27/1, một trận động đất có độ lớn 3.8 đã xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; không gây thương vong về người và tài sản.

Trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 15 phút 32 giây (giờ Hà Nội), ngày 27/1, có tọa độ 15.141 độ Vĩ Bắc, 108.183 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trên thực tế, những năm gần đây, khu vực huyện Nam Trà My, Bắc Trà My vẫn ghi nhận sự xuất hiện của động đất. Đặc biệt, từ khi Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đưa vào hoạt động đã xuất hiện rất nhiều trận động đất lớn nhỏ.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang theo dõi sát diễn biến các trận động đất này; kịp thời chuyển các bản tin đến chính quyền và người dân các địa phương biết, chủ động biện pháp ứng phó.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu khuyến cáo khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.

Nếu ở ngoài trời, người dân cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới vùng đất trống. Nếu đang lái xe, người dân cố gắng đỗ vào bên đường và dừng lại./.

