Quảng Nam: Hoàn thành tuyến đê ngầm chống sạt lở bờ biển Hội An

Thi công phần móng và thân đê ngầm phá sóng bảo vệ bờ biển Hội An. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Sáng 11/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An, thành phố Hội An, Quảng Nam Đinh Dũng cho biết tuyến đê ngầm tại khu vực biển An Bàng, phường Cẩm An đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Tuyến đê dài 550m, cách bờ biển từ 250-300m, có nhiệm vụ chống sạt lở bờ biển, bảo vệ các công trình phía bên trong khu vực biển An Bàng.

"Đưa tuyến đê vào sử dụng trước mùa mưa bão sẽ ngăn chặn được tình trạng sạt lở bờ biển kéo dài trong nhiều năm qua, bảo vệ được tài sản của cư dân, đồng thời tạo được sinh kế cho cộng đồng, bởi vì bãi biển An Bàng là bãi biển đẹp, thu hút lượng lớn khách, nhất là khách quốc tế đến tắm nắng, tắm biển và trải nghiệm các loại hình dịch vụ du lịch khác," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Cẩm An Đinh Dũng bày tỏ.

Với nguồn vốn đầu tư 210 tỷ đồng, tuyến đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng, phường Cẩm An được xây dựng theo công nghệ Hà Lan. Theo đó, chân đê được xây dựng bằng các khối harô, đỉnh đê thấp, chìm dưới mặt nước biển, có nhiệm vụ phá sóng từ xa, hạn chế tác động trực tiếp của sóng biển, nhờ đó chống được tình trạng sạt lở đường bờ do sóng biển gây ra và khôi phục dải cát ven bờ, bảo vệ được bãi biển đẹp của thành phố Hội An.

Để xây dựng đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng, đơn vị thi công đã sử dụng gần 4.000 khối harô, mỗi khối nặng 5 tấn, hơn 60.000m3 đá để làm chân và thân kè, tận dụng được hơn 604.000m3 cát để tái tạo và nuôi bãi biển An Bàng dài 1,4km.

Tình trạng sạt lở bờ biển Hội An, kể cả mùa mưa bão lẫn mùa nắng nóng đã diễn ra từ nhiều năm qua.

Để ngăn chặn tình trạng này, nhiều dự án đã được thực hiện, song kết quả không khả quan.

Thành phố Hội An, các doanh nghiệp làm du lịch và người dân địa phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các tuyến kè bằng bao tải chứa cát, cọc tre, đá hộc để ngăn chặn sạt lở. Tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tạm thời, không trụ được sau vài mùa mưa bão.

Với việc áp dụng giải pháp xây dựng đê ngầm, kết hợp nuôi bãi theo công nghệ Hà Lan được thực hiện trên tổng chiều dài gần 2km, đã ngăn chặn được tình trạng sạt lở bờ biển Hội An một cách hiệu quả, bền vững, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

Quảng Nam xây đê ngầm, tạo bãi chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại Việc xây dựng tuyến đê ngầm và bồi trúc, tạo bãi tắm Cửa Đại là giải pháp trước mắt để ngăn chặn nạn sạt lở bờ biển ngày càng sâu vào đất liền do sóng biển gây ra trong mỗi mùa mưa bão ở Quảng Nam.