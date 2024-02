Hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất châu Á năm 2024 của Tripadvisor là bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam), xếp thứ 5 và Mỹ Khê (Đà Nẵng) xếp thứ 6.

Nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu Tripadvisor vừa công bố bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Beaches khu vực châu Á (Những bãi biển đẹp nhất châu Á) năm 2024.

