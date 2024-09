Quảng Ngãi bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Đối tượng Trần Phước Dương cùng tang vật ma túy thu giữ.. (Nguồn: Nhân Dân)

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Qua trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện một số đối tượng cấu kết hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, tập kết ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau rồi bán lại thu lời bất chính.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh theo dõi, giám sát và bắt đối tượng Trần Phước Dương (23 tuổi, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà) khi đang vận chuyển 6 kg ma túy được giấu tinh vi trong lon sữa yến mạch.

Tiếp tục khám xét nhà Trà Văn Dông (29 tuổi, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn) - đối tượng có liên quan trong đường dây vận chuyển 6 kg ma túy, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 36 g ma túy thuốc lắc, trên 91g ma túy đá và 0,33 g ma túy Ketamin.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.Ghi nhận thành tích của các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm ma túy, Bộ Công an đã khen thưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Công an huyện Mộ Đức./.

