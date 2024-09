Long An: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 5 túi nylon chứa 4kg ma túy

Đối tượng Huy bị bắt giữ. (Nguồn: Báo Long An)

Ngày 16/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết lực lượng bộ đội biên phòng đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển 4kg ma túy bằng xe gắn máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch đấu tranh tội phạm, vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 12/9, tại khu vực cột mốc 187 thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng Long An) chủ trì phối hợp cùng Đoàn 3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), phát hiện một đối tượng có nhiều nghi vấn đang lưu thông bằng xe gắn máy mang biển kiểm soát 77L2-254.87.

Lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, thường trú huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) khi đang vận chuyển 5 túi nylon chứa ma túy với số lượng khoảng 4kg.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Trịnh Quốc Huy khai nhận số ma túy trên vận chuyển thuê cho một người quen ở Ba Vet, Svay Riêng, Campuchia (chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng thuê vận chuyển) với tiền công vận chuyển là 5 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn biên giới huyện Đức Huệ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quảng Bình bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 26kg ma túy Các đối tượng đã đi ôtô vào tỉnh Kon Tum liên hệ các đối tượng phía Lào mua ma túy đóng thành 2 "gùi" vận chuyển bằng đường tiểu ngạch gần khu vực cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum).