Quảng Ninh: Trời nắng nóng, hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm khi đi tắm sông

Các lực lượng tìm kiếm hai cháu nhỏ bị đuối nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ, ngày 29/4, tại chân cầu Hiệp Thanh, khu Hiệp Thanh, phường Phương Nam (thành phố Uông Bí) có nhóm 3 trẻ em đi tắm sông, không may 2 em bị đuối nước.

Nạn nhân là cháu B.M.T (sinh năm 2015, thường trú tại tổ 2, khu Phong Thái, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí); em N.Q.D (sinh năm 2013), địa phương đang xác minh nơi cư trú.

Nhận được tin báo, chính quyền thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N.Q.D. Cháu B.M.T được tìm thấy vào khoảng 14 giờ 14 phút cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền thành phố tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình có người bị nạn, mỗi gia đình 16 triệu đồng, để lo hậu sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo bước vào mùa Hè, nhu cầu tắm sông, suối, ao hồ, biển… của người dân tăng cao, tuy nhiên, cũng có nhiều nguy cơ rủi ro do trẻ không biết bơi hoặc đi tắm không có sự giám sát, hỗ trợ của người lớn.

Do vậy, để hạn chế những sự việc đáng tiếc do đuối nước, các gia đình, nhà trường cần hướng dẫn trẻ không tự ý đi tắm ở ao, hồ, sông, suối… khi không có người lớn đi cùng. Đặc biệt, các gia đình cần tiếp tục cho con em tham gia khóa học bơi để hạn chế thấp nhất sự cố do đuối nước./.

