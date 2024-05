Yên Bái: Mưa lớn kèm dông lốc làm hỏng, tốc mái gần 100 ngôi nhà

Nhiều nhà dân ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên bị đổ sập, tốc mái. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên từ đêm 12 đến trưa 13/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số nơi như Thác Bà có lượng mưa 86mm, Hồng Ca 83,6mm, Mỏ Vàng 81,6mm... Mưa lớn cùng dông lốc đã làm hỏng, tốc mái gần 100 ngôi nhà, tập trung chủ yếu tại huyện Văn Yên.

Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho thấy trên địa bàn huyện có 93 nhà bị hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở xã Châu Quế Thượng (52 nhà), xã Phong Dụ Thượng (30 nhà)...

Mưa lớn gây thiệt hại, làm ảnh hưởng gần 145ha lúa, ngô, hoa màu, gần 1ha cây lâm nghiệp tại xã Mỏ Vàng và gần 3.000m2 vườn ươm cây dâu giống tại xã Đại Phác và xã Đông Cuông.

Mưa lớn làm đổ 7 cột điện, 20m tường rào, 7 cây to và ảnh hưởng cơ sở vật chất một số điểm trường của Trường Mầm non ở Châu Quế Thượng.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và huyện Văn Yên khẩn trương kiểm tra, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Đến nay, cơ bản các hộ có nhà ở bị tốc mái đã được khắc phục. Đồng thời, lực lượng chức năng duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến người dân biết, chủ động phòng tránh và báo cáo tình hình mưa bão theo quy định./.

