Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt trong nửa cuối tháng Năm

Đợt nắng nóng này, phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C; phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C; khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C.