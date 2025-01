Quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Ngày 17/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố, cho rằng Hà Nội với vị trí, vai trò là Thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước, luôn là mục tiêu trọng tâm mà các thế lực thù địch tìm mọi cách tiến hành các hoạt động phá hoại, chống phá. Khối lượng công việc của các đơn vị thuộc Công an thành phố nhiều hơn so với các đơn vị thuộc công an địa phương khác. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô có những yếu tố đặc thù; luôn ở trạng thái cao độ nhất... Do đó, chức trách, nhiệm vụ của chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố ngày càng nặng nề.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị Đại tá Nguyễn Tiến Đạt và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trên cương vị công tác mới, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc; luôn đoàn kết thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại Thủ đô; tạo dựng môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công an thành phố đủ về số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; củng cố và nâng cao tiềm lực, vật chất, kỹ thuật của lực lượng công an thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trước mắt và lâu dài.

Phát biểu nhận trọng trách mới, bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội hứa sẽ nỗ lực hết mình, lấy trách nhiệm làm trọng, lấy hiệu quả làm mục tiêu, quyết tâm trong thực thi nhiệm vụ góp phần thiết thực bảo đảm an ninh trật tự cho Thủ đô luôn bình yên, văn minh và phát triển trong kỷ nguyên mới; không ngừng học tập, nghiên cứu các nhiệm vụ chuyên môn; cố gắng rèn luyện bản thân, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần "vì nhân dân phục vụ;" đồng thời nhanh chóng nắm bắt, sâu sát với lĩnh vực, địa bàn được đồng chí Giám đốc Công an thành phố phân công phụ trách; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, điều hành, sát cánh với cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, tân Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, hứa sẽ tận tâm, tận lực, không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác chuyên môn, giữ vững chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đề cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm, kỷ cương trong tập thể Thường vụ, Ban Giám đốc và các đơn vị trong Công an thành phố; đồng thời gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an Thủ đô Anh hùng mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đã dày công xây dựng, vun đắp.

Trước đó, ngày 15/1, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ./.

