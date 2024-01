Rượu làm cho làn da của bạn trông tồi tệ hơn như thế nào?

Uống nhiều rượu khiến cơ thể bị mất nước và làn da cũng bị mất nước theo. (Nguồn: Ảnh do AI tạo ra từ Leonardo.AI)

Mọi người đều biết rượu gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cơ thể tuy nhiên điều này vẫn không đủ để thuyết phục họ không nên uống quá nhiều.

Nhưng nếu là một người kỹ lưỡng trong việc chăm sóc da, đặc biệt thích sử dụng các loại kem dưỡng, thì bạn nên tìm hiểu về ảnh hưởng xấu của rượu đối với làn da.

Gây mất nước

Chuyên gia khuyên rằng trước khi mua loại serum dưỡng ẩm tốt nhất để giúp làn da căng mọng, láng mượt, bạn hãy xem lại thói quen uống rượu của mình.

Rất có thể bạn đang thực hiện công việc chăm sóc da giống như kiểu bật điều hòa trong khi tất cả các cửa sổ đều mở.

Là một chất lợi tiểu, rượu khiến bạn đi tiểu thường xuyên hơn, gây mất nước trong cơ thể. Và nếu cơ thể bạn bị mất nước thì làn da của bạn cũng bị mất nước theo.

Tiến sỹ Teo Soleymani, bác sỹ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng kép có trụ sở tại California, Mỹ, cho biết: “Khi bạn bị mất nước một cách có hệ thống, một trong những nơi đầu tiên bạn nhìn thấy là trên da. Sự mất nước do rượu gây ra này là lý do tại sao chúng ta có thể trông hơi “thô” hơn bình thường vào buổi sáng sau một đêm uống rượu."

Tiến sỹ Angela Casey, bác sỹ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng có trụ sở tại Ohio, Mỹ, cho biết: “Sự mất nước trên da có thể làm 'nổi bật' các nếp nhăn, đồng thời làm quầng thâm dưới mắt trở nên tồi tệ hơn.”

Ngoài ra, nếu bị mất nước quá lâu, cơ thể có thể cố gắng chống lại tình trạng khô này bằng cách tăng cường sản xuất bã nhờn.

Tiến sỹ Soleymani nói: “Mọi người có thể cảm thấy da của mình trở nên nhờn hơn sau một đêm say sưa hoặc nhận thấy làn da có xu hướng nhờn hơn do uống rượu trong thời gian dài.”

Viêm và kích ứng

Khi uống rượu, mặt bạn sẽ đỏ hơn một chút hoặc đỏ bừng lên.

“Bản thân rượu là một chất làm giãn mạch. Khi chúng ta uống rượu, cơ thể chúng ta sử dụng gan để phân hủy và chuyển hóa chất cồn. Trong khi làm điều đó, nó tạo ra một chất độc gọi là acetaldehyde - một chất làm giãn mạch rất mạnh trên da,” Tiến sỹ Soleymani nói.

Khi uống rượu, mặt bạn sẽ đỏ hơn một chút hoặc đỏ bừng lên. (Nguồn: Ảnh do AI tạo ra từ Bing Image Creator)

Mặt đỏ bừng xảy ra do các mạch máu trên mặt giãn ra để phản ứng với các chất độc này.

Thông thường, cơ thể có khả năng phân hủy acetaldehyde thành axit axetic không độc. Axit axetic cuối cùng bị phân hủy thành carbon dioxide và nước.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng này.

Những người đỏ mặt khi uống rượu có thể do lỗi của gene aldehyde dehydrogenase (ALDH) gây thiếu hụt enzyme này. ALDH là một loại enzym trong cơ thể giúp phân hủy acetaldehyde.

Sự tích lũy quá nhiều acetaldehyde có thể gây đỏ mặt và các triệu chứng khác. Khi đó, bạn sẽ có đôi má ửng hồng hoặc đỏ bừng.

Mặc dù đôi má ửng hồng có thể không làm phiền bạn quá lâu, nhưng tình trạng viêm đỏ bừng lại làm phiền làn da của bạn rất nhiều.

Tiến sỹ Ahuva Cices, bác sỹ da liễu thẩm mỹ tại New York, trợ lý giáo sư da liễu tại Trường Y khoa Icahn tại Bệnh viện Mount Sinai, cho biết: “Môi trường gây viêm nhiễm này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề tiềm ẩn về da như bệnh chàm, bệnh hồng ban, mụn trứng cá hoặc bệnh vẩy nến và góp phần gây ra tình trạng lão hóa da."

Phá vỡ chất chống ôxy hóa và collagen

Nhiều người dễ dàng chi ra hàng trăm USD mỗi năm cho các loại kem chống nắng, retinoid và các sản phẩm chăm sóc da có vitamin C để bảo vệ collagen - thành phần quan trọng nhất của làn da giúp chúng ta trông trẻ trung.

Nhưng thói quen uống rượu có thể là nguyên nhân làm giảm đi tác dụng mà những sản phẩm này có thể mang lại cho làn da.

Tiến sỹ Casey nói: “Rượu rất dễ gây viêm da và cơ thể chúng ta nói chung. Tình trạng viêm dai dẳng theo thời gian có thể dẫn đến sự phân hủy collagen và các sợi đàn hồi hỗ trợ làn da của chúng ta, đồng thời giữ cho da mềm mại và mịn màng.”

Ngoài ra, rượu cũng có thể làm giảm khả năng tự bảo vệ tự nhiên của làn da trước những tổn thương.

“Có dữ liệu cho thấy rượu có thể làm giảm mức độ chống ôxy hóa trong da. Chất chống ôxy hóa tự nhiên bảo vệ da chống lại tổn thương gốc tự do do tiếp xúc với tia UV và các yếu tố môi trường như ô nhiễm," Tiến sỹ Joshua Zeichner, bác sỹ da liễu được hội đồng chứng nhận có trụ sở tại New York và là phó giáo sư tại Trường Y Icahn thuộc Bệnh viện Mount Sinai, cho biết.

Tiến sỹ Zeichner giải thích thêm rằng tình trạng viêm da do tổn thương gốc tự do có thể góp phần gây ra lão hóa sớm. Và bằng cách giảm mức độ chống ôxy hóa trong da, rượu có thể khiến làn da của chúng ta dễ bị tổn thương hơn từ kẻ thù lớn nhất của nó - tia UV của Mặt Trời.

Còn Tiến sỹ Cices cho biết: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tổn thương da do ánh nắng Mặt Trời tăng lên do tổn thương gốc tự do khi da tiếp xúc với bức xạ UV kết hợp với rượu”./.

5 xu hướng chăm sóc da nổi bật nhất của phái đẹp trong năm 2023 Không chỉ mang tới sự tiện lợi, toner còn được các chuyên gia da liễu đánh giá là một sản phẩm đa chức năng, khi vừa giúp loại bỏ lớp bụi bẩn vừa giúp cân bằng độ PH.