Multimedia

Tin ảnh

Sắc đỏ Từ Vân lan tỏa niềm tự hào dân tộc khắp Việt Nam

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), làng nghề truyền thống Từ Vân đang hối hả sản xuất những lá cờ Tổ quốc cung ứng cho khắp mọi miền đất nước.

Lê Ngọc
Người thợ kiểm tra lại từng sản phẩm, chỉnh sửa những chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo mỗi lá cờ đều đạt chuẩn. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-1.jpg
Các sợi chỉ được dùng để thêu ngôi sao được chọn lọc kỹ càng, phải là sợi chỉ to, dai và bóng. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-2.jpg
ttxvn-co-do-sao-vang-3.jpg
ttxvn-co-do-sao-vang-4.jpg
Kỹ thuật thêu cờ tay truyền thống vẫn được người dân thôn Từ Vân giữ gìn và phát triển qua bao thế hệ. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-5.jpg
Bàn tay giữ vải, kim chỉ chuyển động nhịp nhàng, mỗi đường may là một lần “gia cố” cho sự bền bỉ của lá cờ trước nắng gió. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-6.jpg
Các xưởng luôn phải hoạt động hết công suất, thậm chí phải tăng giờ làm cho nhân công trong xưởng để kịp tiến độ giao hàng. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-7.jpg
Người thợ nâng niu từng lá cờ trong tay, đó không chỉ là sự trân trọng với thành quả lao động, mà còn là một cử chỉ lặng lẽ gửi gắm niềm thành kính đối với biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-8.jpg
Vải được ép phẳng để tăng tính thẩm mỹ trước khi chuyển sang khâu may viền chắc chắn quanh mép cờ. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-9.jpg
Mỗi lá cờ từ khâu cắt vải đến khâu in ngôi sao vàng hay biểu tượng búa liềm đều đòi hỏi độ chính xác cao đến từng chi tiết. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-10.jpg
Không chỉ được tạo ra từ lớp sơn vàng, ngôi sao còn hiện hình qua từng đường cắt sắc gọn của máy móc, nhanh và chính xác, nhưng vẫn giữ được sự đều đặn, tinh tế trên từng cánh sao. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-11.jpg
Những lá cờ được in hoặc thêu ngôi sao vàng ở chính giữa. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-12.jpg
Tại xưởng của gia đình ông Nguyễn Văn Phục, không khí sản xuất luôn khẩn trương, công nhân thường xuyên tăng ca để đáp ứng nhu cầu tăng cao. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-13.jpg
Làng nghề hiện sản xuất đa dạng các mặt hàng từ cờ thêu, cờ may phục vụ Quốc Khánh, khai giảng, cờ Tổ quốc dịp Giải phóng miền Nam 30/4 đến các loại băng rôn, khẩu hiệu. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-14.jpg
Từ sáng sớm, người thợ làng Từ Vân đã tất bật bắt tay vào công việc để kịp cung ứng cho thị trường trên cả nước. (Ảnh: Lê Ngọc/TTXVN phát)
ttxvn-co-do-sao-vang-15.jpg
(TTXVN/Vietnam+)
#Sắc đỏ Từ Vân #nghề làm cờ Từ Vân #làng may cờ Từ Vân
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hoạt động của Thường trực Ban Bí thư tại Điện Biên

Sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ chiến trường Điện Biên phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hải Phòng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thành phố Hải Phòng; tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 28/4/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Dàn xe cổ đợi khách trước Nhà hát lớn La Habana, bên cạnh tòa nhà Quốc hội Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Xe ôtô cổ - một phần di sản văn hóa của Cuba

Khi đặt chân đến La Habana của Cuba, hình ảnh đầu tiên du khách bắt gặp không phải những tòa nhà chọc trời hay ánh đèn LED mà là những chiếc xe cổ mui trần bóng loáng trên đại lộ ven biển Malecón.

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh, trong đó trẻ mầm non đặc biệt háo hức khi được tham gia tạo hình lá cờ đỏ sao vàng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Gieo mầm tình yêu Tổ quốc cho thế hệ măng non

Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Giáo dục Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó trẻ mầm non rất háo hức khi làm lá cờ đỏ sao vàng.

Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành TW Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Người dân Nhựt Tảo phơi lác từ 6h sáng khi mặt trời còn chưa ló rạng. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Tây Ninh: Giữ nhịp nghề quê bên vàm Nhựt Tảo

Ở vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũ), vẫn còn những người dân chân chất, tần tảo ngày ngày bám ruộng lác, xưởng bột gạo, giữ lại hơi thở đời sống của một vùng quê từ hàng trăm năm trước.