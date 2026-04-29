Sắc đỏ Từ Vân lan tỏa niềm tự hào dân tộc khắp Việt Nam

Nghệ An: Rộn ràng ngày hội non sông trên quê hương cách mạng
Tại các khu vực bỏ phiếu được đặt ở nhà văn hóa thôn, trường học, trụ sở xã, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), làng nghề truyền thống Từ Vân đang hối hả sản xuất những lá cờ Tổ quốc cung ứng cho khắp mọi miền đất nước.
Trung tâm Đề kháng Him Lam tái hiện sinh động trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, đưa du khách trở về với không gian lịch sử từng được ví như “cánh cửa thép” bảo vệ cứ điểm quan trọng.
Tối 28/4, tại Sân vận động Mỹ Đình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc."
Nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chiều 28/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng tại thành phố Hải Phòng.
Chiều 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chiều 28/4, tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến thăm, tặng quà cho người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Giữa trùng khơi Trường Sa, hình ảnh lá cờ Tổ quốc không chỉ hiện diện trên những cột mốc chủ quyền mà còn theo chân những người từ đất liền mang theo suốt hải trình ra đảo.
Chiều 28/4/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cho 5 Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ chiến trường Điện Biên phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thành phố Hải Phòng; tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng.
Dự án hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) có dung tích điều tiết lên tới hơn 500.000 m3 nước mưa, đóng vai trò là “túi chứa khổng lồ” cho toàn bộ khu vực Mễ Trì, Mỹ Đình và Đại Mỗ.
Từ nghi lễ cửa đình trang nghiêm đến những buổi giao lưu gần gũi cùng du khách, hát Xoan không chỉ được gìn giữ, truyền dạy mà còn lan tỏa trong đời sống đương đại.
Sáng 28/4/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.
Ngọc Hồi là cây cầu dây văng trọng điểm có tổng vốn 11.844 tỷ đồng, dài 7,5 km nối Thanh Trì (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên) trên đường Vành đai 3,5.
Khi đặt chân đến La Habana của Cuba, hình ảnh đầu tiên du khách bắt gặp không phải những tòa nhà chọc trời hay ánh đèn LED mà là những chiếc xe cổ mui trần bóng loáng trên đại lộ ven biển Malecón.
Sáng 28/4/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc trong đối thoại và thương lượng tập thể.
Tối 25-28/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn vé vào Đại Nội Huế về đêm, đông đảo du khách đã đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trò chơi cung đình và dân gian.
Sáng 28/4/2026, tại Hà Nội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức lễ diễu hành công nhân lao động chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886- 1/5/2026).
Hướng tới 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Giáo dục Tuyên Quang triển khai triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó trẻ mầm non rất háo hức khi làm lá cờ đỏ sao vàng.
Sáng 28/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành TW Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Ngày 27/4, Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam Đỗ Hùng Việt.
Ở vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cũ), vẫn còn những người dân chân chất, tần tảo ngày ngày bám ruộng lác, xưởng bột gạo, giữ lại hơi thở đời sống của một vùng quê từ hàng trăm năm trước.
Chiều 27/4/2026, kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao.
Chiều 27/4/2026, tại các cửa ngõ Thủ đô, lưu lượng người và phương tiện tăng cao; tại các bến xe, lượng hành khách từ các tỉnh đổ về Hà Nội cũng gia tăng.
Chiều 27/4/2026, ở TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV; quy hoạch phát triển Thành phố.
Khu chợ “tự sản, tự tiêu” hay còn có tên gọi dân dã “chợ chồm hổm” ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gây “thương nhớ” cho ai từng ghé qua với toàn bộ là các mặt hàng nông sản “nhà trồng.”
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến tham quan, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Trưa 27/4, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng cao tại các cửa ngõ vào trung tâm Thủ đô.
Nhiều gia đình thay vì lựa chọn những chuyến đi xa đã ưu tiên tham quan các điểm di tích, khu vui chơi quen thuộc trong nội đô như: Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Công tác của Trung ương đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.