Sai phạm tại mỏ đá Soklu 1, Đồng Nai: Khởi tố Giám đốc cùng 3 đồng phạm

Bốn bị can bị khởi tố. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại mỏ đá Soklu 1, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu và Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc Phú Sơn Lâm (địa chỉ ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) do Phạm Đức Long làm Giám đốc và Bùi Quốc Phú làm Phó Giám đốc đã lợi dụng giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác đá để khai thác đất trái phép tại mỏ đá Soklu1 rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính với quy mô, số lượng lớn; có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.”

Ngày 29/11, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai lực lượng đồng loạt ra quân, phát hiện, bắt quả tang tại mỏ đá Soklu 1 đang diễn ra hoạt động khai thác đất trái phép của Công ty Quốc Phú Sơn Lâm.

Đất khai thác được cung cấp, tiêu thụ tại nhiều địa điểm trên địa bàn các huyện Thống Nhất và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai nhận thấy trong thời gian từ tháng 4-11/2023, lợi dụng việc khai thác đá được cấp phép, Phạm Đức Long và Bùi Quốc Phú chỉ đạo khai thác đất trái phép tại mỏ đá Soklu1 và khu vực ranh giới hơn 64.000m3 đất, thu lợi bất chính hơn 4,7 tỷ đồng.

Tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng Long, Phú còn có 2 đồng phạm khác, trong đó một một người giữ vai trò quản lý và một người giữ vai trò tiêu thụ khối lượng đất khai thác trái phép.

Vụ án được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

