Sẵn sàng hy sinh cho những dòng tin "chảy mãi"

80 năm qua, từ những ngày cả dân tộc ngập trong khói lửa chiến tranh đến thời kỳ dựng xây và đổi mới đất nước, những cây bút, những ống kính của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) vẫn luôn giữ vững vị trí nơi tiền tuyến, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận thông tin, tư tưởng.

Để có được những dòng tin, bức ảnh nóng hổi từ chiến trường, kịp thời gửi về Tổ quốc, hàng trăm phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, điện báo viên của TTXVN đã lặng lẽ dấn thân, sẵn sàng hy sinh. Họ vừa là nhà báo, vừa là người lính thực thụ, trực tiếp bám trụ giữa bom đạn và lửa đạn, để mỗi mạch tin, mỗi nhịp ảnh đến kịp với nhân dân cả nước.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và trong những ngày giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc, không một chiến trường nào, không một mũi tiến quân nào thiếu vắng dấu chân và máu đỏ của những nhà báo - chiến sĩ TTXVN. Nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, nhiều người khác mang thương tật suốt đời, mang trong mình di chứng của chiến tranh, nhưng tất cả đã làm nên trang sử hào hùng không thể phai mờ./.