Sắp diễn ra Cuộc thi An toàn Thông tin cho sinh viên Việt Nam

Tính đến ngày 23/12, cuộc thi kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin có tên gọi “CSTV Capture The Flag 2023” dành cho sinh viên đã nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của 40 đội thi, đến từ 19 trường đại học, cao đẳng và học viện trong cả nước.

Cuộc thi do Làng Công nghệ An toàn Không gian Mạng tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2024 theo hình thức trực tuyến (online).

Năm 2023 là năm đầu tiên Làng Công nghệ An toàn Không gian Mạng chủ trì tổ chức cuộc thi kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin “CSTV Capture The Flag 2023” với đối tượng chính là sinh viên đang theo học chuyên ngành an toàn thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, học viện.

Cuộc thi là sân chơi, đấu trường công nghệ cho các sinh viên thể hiện kỹ năng, kiến thức và cả sự sáng tạo trong việc giải quyết những sự cố an toàn thông tin. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và khuyến khích sự phát triển của đội ngũ nhân lực trẻ đam mê lĩnh vực này.

Hiện, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được đăng ký của các đội chơi đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã, Đại học FPT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quy định, mỗi đội sẽ có tối đa 5 thành viên tham gia các vòng đấu diễn ra trong 8 giờ. Đây là cơ hội để các sinh viên an toàn thông tin trực tiếp trải nghiệm, vượt qua thử thách từ dễ đến rất khó, khẳng định năng lực và bản lĩnh của mình.

Tham gia cuộc thi, các đội sinh viên sẽ được kết nối với các chuyên gia an toàn thông tin hàng đầu và giành được nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đồng thời, các thí sinh có cơ hội được làm việc, thực tập tại một trong những công ty hàng đầu về an toàn thông tin mạng như VSEC, NESSAR Việt Nam…, đồng hành cùng CyberKid Vietnam, trở thành viên của Liên minh các tổ chức xã hội về Internet.

Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá việc tổ chức, tham gia các cuộc thi an toàn thông tin mạng quốc tế cho sinh viên, nhân sự làm an toàn thông tin của Việt Nam sẽ góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quốc gia, phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng toàn quốc.

Làng Công nghệ An toàn Không gian Mạng được thành lập vào tháng 8/2021 trong khuôn khổ sự kiện TECHFEST Quốc gia 2021, với sự tham gia đại diện Trưởng làng là Công ty Cổ phần An ninh Mạng Việt Nam - VSEC, Công ty Cổ phần Nessar Việt Nam, tổ chức Cyberkid Việt Nam và Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Với mục tiêu xây dựng nền tảng và tạo động lực phát triển bền vững hệ sinh thái công nghệ an toàn không gian mạng Việt Nam, thời gian qua, Làng Công nghệ An toàn Không gian Mạng đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, talkshow cùng nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực an toàn thông tin./.