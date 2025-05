Sạt lở khi thi công thủy điện ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

Liên quan đến vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), sáng 17/5, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp được triển khai khẩn trương, tập trung với hơn 200 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, chính quyền địa phương.

Đến 10 giờ sáng 17/5, 3 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Các lực lượng đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tại hiện trường, Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết phương án được lựa chọn là sử dụng máy xúc san gạt các cơ trên cao taluy dương và sau đó sử dụng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng cùng phối hợp tổ chức cứu nạn bằng nhiều cách để tiếp cận mục tiêu nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn.

Cung trượt taluy cao khoảng 40 mét và phía dưới có khoảng hơn 200m3 đất đá, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.

Cùng với đó, đêm 16/5, trên địa bàn tiếp tục có mưa to, liên kết đất đá của khu vực xảy ra tai nạn yếu, vì vậy, quá trình cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo các yếu tố an toàn.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định. Trong số đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng đã được mổ thành công vào tối 16/5, 2 bệnh nhân bị nhẹ hiện đang theo dõi chăm sóc.

Ông Phí Văn Hưng, Trưởng Ban quản lý dự án công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A chia sẻ bước đầu, công ty hỗ trợ mỗi nạn nhân 50 triệu đồng và các chi phí thuốc men, chữa trị sẽ được phía công ty lo.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 16/5, tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong.

Cụ thể, khi công nhân thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì taluy âm của tuyến đường qua xã Mò Sì San bị sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp nhiều người, đã có 5 người mất tích, 4 người bị thương.

Danh tính các nạn nhân mất tích gồm: Lương Văn Hà (38 tuổi, quê Nghệ An), Phàn Lao Lở (16 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu), Lý Láo San (17 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu), Tẩn U Mẩy (41 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu), Tẩn Sự Mẩy (39 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu).

Bốn người bị thương gồm: Đoàn Văn Vinh (41 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) - gãy chân phải; Lữ Văn Phần (40 tuổi, trú tại Quế Phong, Nghệ An) - chấn thương phần mềm vùng gối phải; Lữ Văn Thân (40 tuổi), Lương Văn Sinh (54 tuổi) đều trú tại Quế Phong, Nghệ An bị sây sát vùng đầu./.

Sạt lở khi thi công thủy điện ở Lai Châu: Khẩn cấp cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt Từ taluy xuống mặt suối chỗ 9 người gặp nạn là khoảng 40m, công tác cứu hộ đang được các lực lượng tiến hành khẩn trương, kết hợp 2 máy xúc cào đá từ phía trên xuống để nhanh chóng tiếp cận nạn nhân.